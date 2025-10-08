好きだったら絶対しません。男性が「どうでもいい女だけ」にすること
男性の行動ひとつで、男性のあなたへの想いをある程度理解することができます。
そこで今回は、男性が「どうでもいい女だけ」にすることを紹介。
もし当てはまる行動をされているなら、その男性との関係を早めに切った方が賢明かもしれません。
｜「好きな人がいる」「彼女がいる」と言ってくる
好意を寄せている男性から「好きな人がいる」「彼女がいる」を言われたことありませんか？
本当に好きな人や彼女がいなくても、男性としては女性からのアプローチを断るためにこのセリフを口にするもの。
また、言葉にしなくても、彼女がいることを匂わせる行動をしてくる男性もいるでしょう。
｜LINEの返信がとにかく遅い
男性にLINEを送ってもなかなか返事がないことってありませんか？
男性も好きな女性に対しては即レスするもの。
ですが、好きじゃない女性にはどうしても適当になってしまうので、いつも返信が遅いなら、どうでもいい女と思っていることを暗にアピールしているのと同じです。
また、返信内容もメッセージではなくスタンプばかりだったら、本当に女性のことがどうでもいい存在なのでしょう。
｜２人きりで会おうとしてくれない
好きな男性を食事などに勇気を出して誘った時、男性が何かと理由をつけて他の人を誘おうとするのも、どうでもいい女性に見せる行動の１つ。
それは女性に「２人きりで会ってくれるから、私に恋愛感情を持っている」と思われたくないがための予防策でしょう。
また、どうしても２人きりになりそうな感じになると、架空の予定を作ってでもリスケを提案してくる男性もいます。
どんなに男性のことを好きでいようと、男性も同じ気持ちでなければ関係を深めることはできません。
とは言え、あまりしつこくアプローチしてしまうと、かえって男性に嫌われてしまうケースもあるので、もし今回紹介したような対応を男性からされたら、新しい恋に目を向けるように気持ちを切り替えていきましょうね。
