　9日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比11.0ポイント高の3248.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3286.79ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3248.50ポイント　　9日夜間取引終値
3239.55ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3235.66ポイント　　8日TOPIX現物終値
3217.90ポイント　　5日移動平均
3192.32ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3172.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3156.00ポイント　　一目均衡表・基準線
3145.08ポイント　　25日移動平均
3097.84ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3050.61ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3045.38ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3008.69ポイント　　75日移動平均
3003.37ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2941.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2821.75ポイント　　200日移動平均


株探ニュース