TOPIX先物テクニカルポイント（9日夜間取引終了時点）
9日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比11.0ポイント高の3248.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3286.79ポイント ボリンジャーバンド3σ
3248.50ポイント 9日夜間取引終値
3239.55ポイント ボリンジャーバンド2σ
3235.66ポイント 8日TOPIX現物終値
3217.90ポイント 5日移動平均
3192.32ポイント ボリンジャーバンド1σ
3172.00ポイント 一目均衡表・転換線
3156.00ポイント 一目均衡表・基準線
3145.08ポイント 25日移動平均
3097.84ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3050.61ポイント ボリンジャーバンド2σ
3045.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3008.69ポイント 75日移動平均
3003.37ポイント ボリンジャーバンド3σ
2941.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2821.75ポイント 200日移動平均
株探ニュース
