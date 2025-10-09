　9日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント安の749ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

802.12ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
787.14ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
776.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
772.17ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
758.88ポイント　　75日移動平均
757.20ポイント　　25日移動平均
753.58ポイント　　8日東証グロース市場250指数現物終値
752.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
749.00ポイント　　9日夜間取引終値
748.00ポイント　　5日移動平均
745.00ポイント　　一目均衡表・基準線
742.23ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
730.00ポイント　　一目均衡表・転換線
727.26ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
712.28ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
704.00ポイント　　200日移動平均


株探ニュース