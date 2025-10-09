グロース先物テクニカルポイント（9日夜間取引終了時点）
9日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント安の749ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
802.12ポイント ボリンジャーバンド3σ
787.14ポイント ボリンジャーバンド2σ
776.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
772.17ポイント ボリンジャーバンド1σ
758.88ポイント 75日移動平均
757.20ポイント 25日移動平均
753.58ポイント 8日東証グロース市場250指数現物終値
752.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
749.00ポイント 9日夜間取引終値
748.00ポイント 5日移動平均
745.00ポイント 一目均衡表・基準線
742.23ポイント ボリンジャーバンド-1σ
730.00ポイント 一目均衡表・転換線
727.26ポイント ボリンジャーバンド2σ
712.28ポイント ボリンジャーバンド3σ
704.00ポイント 200日移動平均
株探ニュース
802.12ポイント ボリンジャーバンド3σ
787.14ポイント ボリンジャーバンド2σ
776.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
772.17ポイント ボリンジャーバンド1σ
758.88ポイント 75日移動平均
757.20ポイント 25日移動平均
753.58ポイント 8日東証グロース市場250指数現物終値
752.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
749.00ポイント 9日夜間取引終値
748.00ポイント 5日移動平均
745.00ポイント 一目均衡表・基準線
742.23ポイント ボリンジャーバンド-1σ
730.00ポイント 一目均衡表・転換線
727.26ポイント ボリンジャーバンド2σ
712.28ポイント ボリンジャーバンド3σ
704.00ポイント 200日移動平均
株探ニュース