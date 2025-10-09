【京極夏彦×町田康】小説の「面白さ」はどうして生まれるのか？レジェンド作家が明かす文章表現の秘密

町田康さんの新刊『口訳 太平記 ラブ＆ピース』（講談社）が刊行されました。日本最大の軍記物語『太平記』を、町田さんが今の話し言葉＝「口訳」で生まれ変わらせた本書をめぐって、直木賞作家・京極夏彦さんと町田康さんの初対談が実現。歴史の面白さから言葉の選び方、「視点」の問題、小説の終わり方まで、注目作家２人が文章表現の芸と工夫を語り尽くした貴重な対話をお届けします。（「群像」2025年11月号より）

「文体」が伝える面白さ

京極 町田さんとはこれまで直接お話しさせていただく機会がなく、僕は一読者に過ぎなかったわけですが、不遜なことに親近感のようなものを覚えておりまして。甚だ失礼な話なんですが。

町田 それは大変光栄です。

京極 僕はいわゆる純文学も、大衆文学もラノベも児童文学も区別なく楽しんできたせいか、ジャンル意識が希薄なんです。作品はミステリーに分類されることが多いんですが、ミステリー作家を標榜するのはどうも畏れ多くて。ずっと通俗娯楽小説家と名乗ってます。何でも読めば面白いですね。教科書だって面白かった。でも教科書の場合「書いてあること」より内容の方が面白いんですよ。歴史なんかは特にそうで、歴史そのものは面白いのに表現が追いついてない。教師の説明も圧倒的に面白みが足りない。企画の良さにプレゼンが見合ってない感じで、もやもやしていた。今回、『口訳 太平記 ラブ＆ピース』を読ませていただいて、腑に落ちました。文体と面白さが見事につり合っている。本作の執筆にあたっては何かご苦労などはありましたか。

町田 いわゆる現代小説を書くときのような苦労はないですね。古典の翻訳は、自分で作詞作曲するというより、既にある楽曲を歌う感じです。どういう声で、どういうふうに歌うかの工夫ですね。

京極 なるほど。文体は表現せんとする「何か」と不可分なものなのでしょうが、それでも文体と「何か」は必ずしも添い遂げるものではないです。古典を翻訳する場合、どこを汲むかという問題はあるにせよ、その「何か」はすでにあるわけですからね。一方で文体は勝手に何かを生んでしまうことがある。歌で言うなら歌い方、声質、声の張り方みたいなものが小説にもあって、「何か」とは別のものを伝えてしまったりする。

町田 文体によって、内容以外の何かも伝わるということですね。

京極 『口訳 太平記』を読みつつ、そんなことを考えていました。中味は同じなのに、文体を変えるだけであの『太平記』がこんなに面白く読めるものなのかと。特に会話部分が響きました。もちろん原文とは全く違ってるわけですが、「でもそういうことだよな」というだけじゃなく、乗れてしまう。文意を損なわずにドライブ感を盛るというか。これは翻訳のテクニックとして実に真っ当だなと感じ入りました。

言葉の「ミックス操作」

町田 僕も京極さんの小説を読んで、特に会話に対するこだわりを感じたんですが、会話を書くときはどんな方針をお持ちですか。

京極 作品にもよりますが、以前、ある人におまえは難しいことを簡単に書くくせに、簡単なことを難しく書くよな、と言われたことがあって（笑）。自覚はあります。こうやって普通に会話する際、まあ簡単な言葉を使いますよね。

町田 会話の言葉は一瞬で消えていきますからね。

京極 残るものじゃない。その場で通じればいいわけです。でも日常会話は、声の調子とかボディランゲージとか、その場の雰囲気とか、言葉だけではない、プラスアルファが加わることで何とか成立しているものなんですよね。だから会話をそのまま書き記しても、たぶんまるで伝わらない。文章にするときは実際の会話にはないものを入れていかなければ再構築されない。町田さんの文章はフラットで読みやすく書かれているけれども、会話の中に急に古語だとか外来語だとか、ひっかかる言葉が出てくる。あれが実はとても大事で、会話しているときの顔の表情とか、身振り手振りみたいなものに相当する言葉を選んで差し込んでいるように感じたんですが。

町田 逆に言うと、文章化することによって、普通のしゃべり言葉にはないものを加えることもできますよね。同音異義語とか古語や漢字の使い方で、実際の会話とは別のニュアンスを出すことができる。

京極 文の体裁も整うし意味も重ねられますしね。会話には引っかかってほしいところと流してほしいところがあって、その緩急がグルーヴ感なんかにつながっていくんだけれども、普通は使わない言葉を使っていても作中人物は自然に話しているように書かなきゃならないわけです。僕は今回、自分はちょっとセーブしちゃってるんじゃないかと反省しました。町田さんの『口訳 太平記』を読んで、もっと飛ばしていいんだと思ったわけで。この文体は、町田さんの中でも一段とテンションが高くありませんか。

町田 それは、元の『太平記』自体がむちゃくちゃなせいですね（笑）。

京極 『太平記』って史料として信頼性が高い文献とは言えないし、引用も間違っていたりしますしね。原典は長大ですが、これ、最後まで全部訳されるんですか。

町田 めちゃくちゃ長いので、どないしょうと思ってます（笑）。『太平記』は途中から話が変わっていって、最後のほうはわけがわからぬことになるでしょう。

京極 バージョンによって欠本があったりしますが、全四十巻ですからね。いろんな人が書き足してるような節もあるし、軍記物というより、動乱の時代を継ぎはぎに、むちゃくちゃな腕力で描いてます。そのむちゃくちゃさを、町田さんはいい感じで引き写されてますよね。とにかく言葉の選び方が絶妙です。俗語、現代語の配置とか、時に外来語も平気で入ってくる。そのポイントが実に的確なので、読んでいて気持ちがいいわけです。

町田 そのミックス具合が難しいところで、例えばテレビの時代劇を見ていると、当時はなかった言葉がたくさん入っていますよね。気になることもあるけど、僕らにしても、幕末の日本人がしゃべっていた言葉をそのまま書くのは無理じゃないですか。

京極 それは無理でしょうね。

町田 ものすごく頑張れば、当時の侍や町人の語彙の範囲内に収められるかもしれないけど、そんなことをしていたらなかなか書き進められないし、読んでいても面白くないでしょう。じゃあ逆に、全て現代の言葉に置き替えて、僕たちが了解できる言葉にしてしまっていいのか。それは微妙なミックス操作になってくると思うんです。ここは厳密にやるけど、ここはやらないという判断を、僕の場合はほぼ感覚でやっているので、京極さんから見たら、ちょっと崩し気味に見えるかもしれません。

京極 いや、このぐらいでなきゃダメなんだなあと、大いに反省しました（笑）。僕も時代劇が大好物なんですが、ドラマはミックス加減が小説と違っていて、それらしい言葉よりもむしろ違和感のある言葉を多めに混ぜたほうが効果的だったりする。考えさせられます。

「視点」の問題

京極 僕は『虚言少年』（集英社）というくだらない小説を書いているんですが、これは子供視点なんですね。しかも時代は近過去で、そのうえ馬鹿（笑）。子供で昔で馬鹿じゃどうしようもないので、現代の大人語に翻訳することにしたんですが。

町田 面白いですね。

京極 子供はただ言葉を知らないだけで、それなりに複雑なことを考えてますからね。それに、例えばコンプライアンスなんて言葉はその時代にはないんだけども、近い概念はあったわけで、今の言葉に翻訳した方が伝えやすくなる。どれだけ馬鹿かも伝わる。そのへんの作業は、この『口訳 太平記』の作業と感覚的に近い気がします。

町田 僕はもう一つ、私＝源義経が一人称で語る『ギケイキ』（河出書房新社）という小説を書いているんです。これは室町時代に成立した軍記物語の『義経記』を元にしているんですが、そこで僕は卑怯な手を使っていて、ある理由で義経が死なないまま八百年後の今も生きていて、当時のことを語っていく。歴史学者からしたら、そんなやつがいたら話を聞きたいですよね。

京極 そりゃみんな聞きに行くでしょう。

町田 でも、義経は中間のことは全部忘れていて、自分が一度死ぬまでのことと、ここ二、三十年のことだけ覚えている。そういう設定にしたら、最高に自由に書けるんですよ。

京極 一番ミラクルな視点ですね。『虚言少年』の舞台は今から半世紀くらい前なんですが、これは現在進行形の子供の述懐であって、大人が子供時代を振り返っているものではない、と主張してます。現代語も頻出するのに。そうした語り手と視点人物の間の距離感というのは小説にとって大事な問題で、今も生きている義経と、当時生きていた義経とでは同じ義経でもかなり距離がある。その距離感こそが実は面白いところだと思うんですけど、そういうことは意外と重要視されない気がしますね。

町田 京極さんは文学賞の選考委員もされていますが、最近の小説で、そういう表現と伝達の間のズレを意識して書かれたものはありますか？

京極 意図的に技巧としている人はまだ少ないと思います。古典を題材にする場合、一人称か、三人称一視点で書かれる傾向がやや多いという感触はあります。『太平記』などでも、「普通はこんなことはやらんだろう」という無茶な展開が往々にしてありますが、「自分はこう考えたからやったのだ」と内心を描けば整合性はとれる。その場合は一人称が楽なんです。しかしそこには、『ギケイキ』の義経のような距離感はないんですね。『口訳 太平記』では、歴史的事実と同列に、いろんな登場人物の内面がサクサク書かれていくじゃないですか。こういう視点を定めない書き方がなかなかできなくなっている。エンターテインメント、特にミステリーでは「視点」の問題はかなり厳しく問われますし。その視点人物が知り得ないことは書けないんですね。

町田 「何でおまえ、それ知ってんねん」と言われるわけですね。

京極 本格ミステリーの場合、視点のブレはアンフェアと受け取られ、ときに糾弾されますから。しかし少なくとも昭和初期から中期にかけての通俗小説は、視点のブレなんてお構いなしだったんですけどね。それでも十分面白かったりするんですよね。

町田 全然いいと思いますけどね。

京極 その小説の狙いがどこにあるか、ということにはなるんでしょうけど。面白く読ませてくれるのであれば何でもいいじゃないかとは思います。

町田 「私」の視点で書いた場合、私が行ってない場所の話はどうやって書くんですか。

京極 それはですね、様々なテクニックを駆使せざるを得なくなるわけです。伝聞で語らせるとか誰かが教えてくれるとか、やむなく視点人物を二人に分けるとか。僕の書くのはややこしい小説で、とても一視点で収まるものではなかったので、苦心していろんな荒技を編み出してきたんですが、三十年もやってきてこの年齢になると、別に面白いならどうでもいいんじゃないかという気持ちになってきました（笑）。

町田 小説って、よく考えたらおかしいところがいろいろあるんだけど、読者も話に乗っているときはあまり気にならないんですね。

京極 そうなんです。小説って結局、読んでいる最中面白いかどうかだと思うんですよ。整合性や正確さは必ずしも面白さを担保するものじゃない。話に乗れれば多少矛盾があってもスルーできます。そのほうが作品としての評価が高くなったりしますし。

時代と固有名詞

京極 ただ、概念があれば言葉も置き換えられますが、概念がない場合は難しいです。僕は昭和二十年代後半を舞台にした小説を書いていますが、これが半端な時代なんですよ。例えば胃カメラなんかは既にある。一方、これはあるだろうと思っていた製品の発売は昭和三十年代だったりする。製品のあるなしは、言葉のあるなしに結構近い。

町田 言葉と同じように、一般に流通しているプロダクトは時代を映しますからね。

京極 ええ。江戸時代にスマートフォンは出しにくい。いや、出してもいいんだけど、巧くは使うのは難しいですよ。僕はお化けをよく扱うんですが、「妖怪」という言葉が現在の意味で使われるようになったのは古いことではない。水木しげるの漫画『ゲゲゲの鬼太郎』が広まった昭和四十年代以降と言ってもいいくらいです。言葉自体は江戸時代にもあったわけですが、今のような意味では使われてない。

町田 昔の物語とか絵巻に出てくるのは、妖怪じゃなかったわけですか？

京極 総称としてはお化けとか化け物ですかね。あるいは天狗とか河童といった固有名詞で呼ばれていた。そういうものを全部「妖怪」としてカテゴライズするような発想はなかったようです。僕ははじめ、あまり気にしないで使っていたんですけど、あるときこれはその時代まだ発明されていない商品を出すようなものだと気づいた。言葉はあるけど概念がないんです。江戸時代に現代のような意味で妖怪という言葉を使っちゃうと、どこかで辻褄が合わなくなっちゃう。そういう言葉もあるんですよ。気にせず使ってた頃の作品を読むと顔から火が出るほど恥ずかしくなりますが、一度世に出した恥を隠しても仕方がないので、そのままにしてます。言葉は自由なものなんだけど、時代と添い寝しているような言葉もあるんです。でも読む人は今の言葉しか知らないですよね。例えば今、「チャンネル争い」とか「ダイヤルを回す」という言葉は通じない。

町田 どちらも今はないですからね。

京極 言葉の意味や囲い込む対象はどんどん変わります。それは歓迎するところなんですが、一方で言葉には時代と癒着してるような側面もあって。自分の使う言葉が通じないかもしれないという不安は常に持っています。書きたいものを書きたいように書けば、表現者としてはそれでいいんでしょうが、でもそれだけだと伝達できない可能性もあるわけで。

町田 芸人だとしたら、「これで客は笑わへんで」と。

京極 ネタはこんなに面白いのに、客は一人も笑わない。なんで笑わないかといえば、それはおまえの芸がないからだろ、と。その芸の部分が文章なんですね。

町田 おっしゃるとおりです。

京極 表現者の意図と表現されたものの間には距離があるし、受け取る側も表現者が思ってもいない形で受け取って、勝手に感動したり笑ったりしている。言葉とはそういうものですし、小説はどう読まれてもいいものです。でもエンターテインメントとしてはどうなんだという。それ込みで考えるべきじゃないかと思ってみたりもしましたが。

町田 例えば、今人気のある歌手の名前を小説に書いた場合、それを五年後に読んだ人からは、「何や、こんなもう終わったような歌手を最先端みたいに書いて」と言われるでしょう。さらに五年ぐらいたったら、もうその名前自体がわからない。そのサイクルがどんどん速くなっているじゃないですか。だから、特に固有名詞を出すのは怖いなと、僕は初めて小説を書いたときに思ったんです。でも、そのとき僕が勇気を得たのは『吾輩は猫である』なんですよ。あれは夏目漱石が三十代で、むちゃくちゃライブなノリで書いているでしょう。当時の固有名詞も平気で出てくるから、今読んだら全然意味がわからぬところもあるんですが、漱石くらいになれば、わからぬところは全部注釈がついて、みんな勉強して読むじゃないですか。

京極 なるほど、注釈がつくぐらいの文豪になればいいわけですね。

町田 自分が札になるつもりでいれば、伝わるかどうかなんて気にしない。教科書に載るくらいじゃダメです（笑）。

京極 その心意気ですね。僕はくだらないことが好きなので、もう二十年以上前ですが、できるだけくだらない小説を書こうとしたんです。

町田 その志はすごく高いですね。

京極 ギャグ漫画があるのにギャグ小説がないのはおかしいとかほざいて。どうせ読み捨てだろうと、その時はやりの固有名詞なんかをほいほい入れて書いたんです。そんなもん一年もせずに古くなってしまいますよ。どうせ単行本になどなるまいと思っていたし。ところが何年かして単行本にするという。さてどうしよう、書き換えようかと思ったんだけど、それもどうか。で、変えないでむしろ足すことにした（笑）。古賀新一さんのホラー漫画『エコエコアザラク』のネタがあって、書いた時点でもう古かったんですけど、丁度ドラマ化されたんで主演俳優の名前を足したりしたわけです。ところが文庫化の際に俳優さんが替わってて（笑）。これも変えないで足しました。と、いうかやけくそのように過去の映画やらも含めて俳優名を四人に増やしたりして、こうなるともういつ書いたのかわからないだろう、みたいな。今やすでに全部古びてる（笑）。まあ僕もいずれ札になるつもりだったらそんなことしなくてよかったんですね（笑）。

漱石といえば、もし僕が範とする小説を一つ挙げろと言われたら、漱石の『吾輩は猫である』なんです。ミステリーやら怪談やら、範とする作品は多いですが、ベースにあるのは漱石ですね。漱石の文体と構造というか、うまく言語化できないけれども、こういう書き方がいいなという感覚があって、いつの間にかそちらに寄っていくんです。

町田 京極さんの小説を読むと、それは感覚的にわかります。

現実を突破する方法

町田 言葉は時代によって変わるという話ですが、僕は概念的なところも気になるんです。例えば、最近読んだある小説に戦争中の軍人が出てくるんですが、その人の頭の中身が現代なんですよ。さっき話したように、言葉遣いが少々おかしくてもいいんだけど、頭の中身が現代ってどうなん？という違和感があるんですね。大河ドラマなどを見ていても、人間関係が今のホームドラマみたいに描かれていたりする。何にでも現代の概念を当てはめるのが今日的な文学の一つのあり方になっている気がするんですが、その辺はどうお考えですか。

京極 娯楽小説としては、読者の共感が得られるかどうかというところが大事になるんでしょうけども。主人公の行動や思考が、どう考えてもコンプライアンス上問題があるのなら、なかなか共感は得にくい。とはいえ江戸時代や昭和の家庭を令和の価値観を持った人たちとして描くのは無理です。批評的な作者視点を盛り込むなり、現代に通じる感性の登場人物をまぎれこませるなり、小細工が要りますよね。当時のままに書いてしまうと通じないというより不快になるかもしれない。一方で小説はいつ読まれるかわからないわけで、今の倫理観や価値観というのも、今しか通用しないものですよね。

町田 五年、十年で全然変わっていきます。

京極 家族関係も社会通念もまるっきり変わっちゃうわけですから。そこは開き直るしかないのかなとも思いますけどね。例えばこの『口訳 太平記』にしても、作中でやっていることは非道なことばかりじゃないですか。

町田 基本、殺人ですからね。陰謀と殺人です。

京極 「あいつ邪魔だな、殺そうか」ですからね。もし現代が舞台の小説だったらノワールというかサイコパスです。でもそうは感じさせないですよね。これは文体によるところが大きいんでしょう。突破口というか、すごい弾をいただいた気がしました。

町田 京極さんが高校生たちに向けて、「言葉」について講義した『地獄の楽しみ方』（講談社文庫）という本を読んで、これを俺は十七歳のときに聞きたかったなと思いました。京極さんはここで、言葉というものの危険さを知った上で、地獄のような現実を突破していくために言葉を使う工夫を書かれていますね。ではその現実を突破して、自分はどこへたどり着きたいのかと考えたんです。

京極さんの小説『鵼の碑』（講談社文庫）には、「自分の識らない自分が立ち顕れる」という一文があります。人間は自分にとって根源的に都合の悪いものを、記憶の奥底に保存している。自己の存在自体を脅かすような危険なものなので、何重にも安全装置をめぐらして近づけないようにしているけれど、それが何かのきっかけで呼び覚まされてしまうことがある、と僕は解釈しました。文章を書いていると、これを書いたら俺は終わるな、と感じることがありませんか。それは普段は自分でも認識できない領域にあるんですが、小説の中で時折、絶対たどり着かないようにしているはずの核心にふれているような文章と出会うことがある。そのとき、こういうことを書くのが自分の仕事じゃないかと思うんです。

京極 今おっしゃった記憶と記録の問題というのは、たぶん無意識の関心事として僕の中にずっとあるんでしょうね。デビュー作から同じようなことばかり書いてますしね。お化けは記憶と記録の間を往還することで育まれるもんですし。ただ僕の場合は、自分の中に隠されている危険な核心をさらけ出して見せようとは少しも思ってなくて、むしろ「おまえの中の記憶よりも深い芯のところには何があるのじゃろ？」みたいな感じでしょうか。もっとアホっぽいです（笑）。

小説の結末について

京極 小説には慣例的なお約束がたくさんあるんですが、一つずつ突破して自由になりたいとは思っています。この間、僕の小説『巷説百物語』（角川文庫）が浪曲になったんですが（浪曲「巷説百物語」〜小豆洗いの巻〜）。そのとき浪曲師の真山隼人さんと話していて気づいたことがあって。浪曲というのは時間が来ると、話の途中でも「ちょうど時間となりました」と言って終わればいい。落語は基本的にサゲまで行かなきゃいけないんですが、どうしようもないときは「お後がよろしいようで」で、とりあえず終われる。小説もそれでいいんじゃないかと。でもミステリーの場合、結局犯人が誰かわからないまま終わると怒られてしまうわけですが。

町田 読者としては、すごく気持ち悪いでしょうね。

京極 以前、筒井康隆さんとそういう話をしていたら、「京極さん、それは違うよ。小説は面白ければいいわけだから、自分が責任を持って面白いと思えるところまで書けば、そこで終わりでいいんだよ」とおっしゃる。「結末がなくていいんですか」とお尋ねしたら「全然構わぬ」と言われて（笑）。

町田 さすが筒井さんです。

京極 そのとおりだなという気がしたんですよ。読んでいる途中がすごく面白ければ、終わり方なんかどうでもいい。最近は何でもタイパ、コスパで、映画でさえ二倍速、三倍速で見たりする。結末が知りたい人ばかりなんでしょうけど、それだとつまらないんじゃないですかね。

町田 結末をどうするかはいつも悩みますね。桂枝雀が「サゲの四分類」という説明をしていて、すべての落語のオチは「ドンデン」「謎解き」「へん」「合わせ」の四つに分類できると言ってますが、結局みんな、その種の納得の快感を小説の結末に求めているのかなと思います。

京極 そうなんでしょうね。でも、どこに落ち着くのかを知りたいから読むのではなくて、「読むことが面白いから読む」でないと、小説である必要もないような。

町田 僕は結末について考えるとき、坂口安吾の『白痴』という小説について、石川淳が書いていた文章を思い出すんです。

白痴は部分と全体とをくるめて、作者が自分からたたき出したいいものであった。その結末では、主人公の男が白痴の女といっしょに、やみくもに駆け出すということになっている。行くさきが漠然としているのだから、ちょっと尻きれとんぼのように見えないこともない。しかし、これが小説というものの結末にちがいない。どこでぶったぎっても、かまわぬではないか。エネルギーは（もしそれがあるとすればだが）しろうとだましの結末らしきところからずっと遠くに突きぬけて、作品をうしろに置きざりにして、さっさと駆け出して行くふぜいだが、そのエネルギーの棒がまた逆にうしろのほうにも効果をきかせて、捨てて来たはずの荷物をつらぬき、それが荷物の価値になるという仕掛である。

（石川淳「安吾のいる風景」『安吾のいる風景・敗荷落日』講談社文芸文庫）

僕はこれを読んだときに、いい小説の結末というものを鮮やかに説明しているなと思いました。

京極 まさにそうですね。半村良さんの大傑作『妖星伝』は、六巻目で中断したまま結末が示されず、多くの読者が最終巻の出版を待ち望んでいました。ところが十三年後に最終巻が出た際、賛否両論が出るのは仕方がないとして、こんな結末なら書かないほうがいい、永遠に未完のほうがよかったと言って怒る人たちがいた。書け書け言っておいて何だよと思いましたが（笑）。でも、まあ気持ちはわからないでもない。火野葦平の「皿」（『河童曼陀羅』）で十枚目の皿数えちゃって絶望するお菊さんの気分なんですね。未完の傑作といわれる國枝史郎の『神州纐纈城』だって、結末次第で駄作になっていた可能性もあるわけで。未完だからその小説はダメなのかというと、そんなことは全然ない。読んでいる間が面白いならそれでいい。僕はいつか未完のミステリーを書きたい。

町田 できるだけ分厚いほうがいいですね。

京極 読んでも読んでも終わらなくて、最後は未完で終わるという。最近特にミステリーでは「伏線回収」ということをうるさく言われるんですが。

町田 最近は、この小説は伏線回収がすごいとか、この伏線が回収できてないとか、まるでそれが小説の評価みたいに言われますね。

京極 伏線が鮮やかに回収されると気持ちがいいし、確かに仕掛けとして面白い。でも現実ではほとんど何も回収されないですよね。そもそも世の中には伏線と関係なく雑多なことが起こって、途中でわからなくなってしまうことが屢々じゃないですか。

町田 現実は結着のつかないことだらけです。

京極 リアリティに拘泥するなら伏線なんて回収できるわけがない。そのうち伏線を張るだけ張ってひとつも回収しないミステリーも書きたい（笑）。それは伏線とはいわないんですけど。

語り芸としての小説

町田 浪曲の話が出ましたけど、僕も浪曲が好きで、『パンク侍、斬られて候』（角川文庫）という小説を、京山幸太さんに浪曲化してもらったことがあります。ただ、昭和の浪曲全盛時代に浪曲が好きだったかといえば、そんなことはなかったんですね。なぜ今は好きなのかというと、こんなことを言ったら浪曲師の人に怒られるけど、ある種の「枯れ」の魅力でしょうか。同時代の受けとめ方とは違った、時代を経たことによるビンテージの感覚ですね。考えてみると、僕が『口訳 太平記』や『ギケイキ』のような古典を書くのも、現代という時代が好きではないから、今はあまり顧みられない古典に惹かれるのかもしれません。

僕が最近の小説を読んで時に不満に思うのは、みんな一つの日本語で書かれているような気がするところです。僕らはみんな日本語を使っているけど、家でしゃべる日本語と会社でしゃべる日本語は違うし、地方と東京の日本語も違うじゃないですか。いろんなレベルの日本語があるはずなのに、一つの正しい日本語があるかのように書かれた小説を見ると、もっと混ぜてほしいと思うんです。高尚な日本語も低俗な日本語も、うまくミックスして面白い芸を見せてほしい。

京極 ブレンド米みたいに、古古米と新米をうまい具合に混ぜてくれというわけですね。そういう意味では、町田さんの『口訳 太平記』は新旧さまざまな日本語のブレンドを体現されていると思います。

浪曲って明治前半あたりで成立した比較的新しい芸能ですよね。今は横並びで古典的にまとめられてますが、当時の寄席は落語、浄瑠璃、講談で占められていたから浪曲は一段下で、一緒に舞台に上がりたくないと喧嘩になったりした。でも考えてみると、成立が遅い分、浪曲には落語のよさ、浄瑠璃のよさ、講談のよさが全部入っているんですね。語るし、歌うし、啖呵を切る。その当時のいわゆる語り芸の集大成みたいなところがあるわけです。だから一番わかりやすいし、聴いていて心地好い。

町田 笑いもありますしね。

京極 一段低く見られていた浪曲を引き上げたのは大衆の支持ですよ。人気があったからこそ、ラジオをひねれば浪曲をやっているような時代も来た。一方、海外文学の影響下にあった近代小説は江戸の戯作を低く評価したわけです。しかし近代小説も言文一致運動なくしては書き得なかったわけで。その言文一致運動は文語と口語をどうブレンドするかという工夫でもあったわけだし、落語や講談の口演を書き写した速記本の大流行がそれに拍車をかけたようなところもあるんですよね。そうして完成した文体に戯作の命脈がつながって、大衆小説が醸成され人気を博したわけでしょう。小説って、そういう意味では浪曲みたいなものだと思うんですが。

町田 後発だから何でもありで、いいとこ取りのミックスだったわけですね。

京極 そうですよね。だから小説はもっと自由でいいはずですよ。形式のない文芸スタイルなんだから正しい形なんかない。格式ばって書かれたり読まれたりしなくていいはずだと僕は思うんですが、格式を求める人というのは、今も昔も意外と多いんですね。

町田 ジャズにしろ能にしろ、もともとは土民の遊びだったものが洗練されていったわけだから、芸能の宿命ともいえる気がします。

京極 そうかもしれません。僕はこれからもできるだけ格式ばった人から嫌われるようなくだらない小説を書いていきたいと思います。今日のお話で、その思いを新たにした次第です。勉強させていただきました。

町田 お互い書いていきましょうよ、兄貴（笑）。

