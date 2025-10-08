重すぎ？冷たすぎ？恋が長続きしない女性に共通する「恋愛傾向」
「せっかく恋人ができても、いつも短命で終わってしまう…」そんな悩みを抱えている女性は少なくありません。実は“破局を早めてしまう原因”は、相手の問題だけでなく、自分の恋愛傾向に潜んでいるケースも多いんです。そこで今回は、恋が長続きしない女性に共通する「恋愛傾向」を紹介します。
愛情表現が「重すぎる」タイプ
好きな気持ちを抑えきれず、LINEを頻繁に送ったり予定を詰め込みすぎたり…。相手に尽くしすぎることで、逆に「息苦しい」と思わせてしまうことがあります。相手に安心よりもプレッシャーを与えてしまうのです。
逆に「冷たすぎる」タイプ
一方で、恥ずかしさやプライドから気持ちを表に出せない女性も。必要以上にクールに振る舞ってしまうため、相手からは「本当に好きなのかな？」と疑われてしまうのです。特に今の時代は、SNSで気持ちを可視化する文化が浸透している分、リアルで表現しないと“温度差”を感じさせてしまいます。
理想を押し付けてしまうタイプ
「私の恋人なら…」と、理想の恋人像を相手に重ねすぎるのも長続きしない原因に。相手を採点するような恋愛は、相手にプレッシャーや不満を積み重ねてしまいます。理想との違いを否定するのではなく、「彼だからこその魅力」を見つけることを意識しましょう。
恋が長続きする秘訣は、重すぎず、冷たすぎず、相手を尊重すること。自分の恋愛傾向に少し意識を向けるだけで、きっと恋はもっと穏やかに、そして長く続くものへと変わっていきますよ。
