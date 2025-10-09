ドジャースのマックス・マンシー内野手（35）が8日（日本時間9日）、本拠でのフィリーズとの地区シリーズ第3戦の試合前会見に臨み、同シリーズ突破へ意気込みを語った。

ドジャースは地区シリーズ第1戦、2戦に連勝しリーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。シーズン終盤はリリーフの不安定さからチームが苦しんだもののポストシーズンに入ると、いまだ負けなし4勝0敗と好調を維持している。

昨季の世界一の経験が生きているかと問われたマンシーは「そうだね。経験してきたことが大きい」と認め「あと、シーズン半ばを過ぎた頃に、先発投手陣が戻り始めたというのもある。みんな健康を取り戻して、リズムが出てきた。それを見て“さあ今度は打線の番だ”という気持ちになった。ケガ人が戻ってくるというだけでチーム全体が活気づいたし、“去年とは違う形でポストシーズンに入れる”という確信があった」と故障者の復帰も後押しになったと語った。

だからこそ「今年はシーズン当初に思い描いていた本来の形に近づいている。結局、それが一番大きい」と現状が理想のチームに近付きつつあると自信を見せた。

その上で「まだもう一段階あると思う。まだ自分たちの本当の力を出し切っていない。“到達した”とも“まだだ”とも断言できないけど、まだ上があると感じている」とさらに伸びしろがあるとも語った。

チームはレギュラーシーズンを5連勝で終え、ポストシーズンも現在、4勝無敗と9連勝中。「モメンタム（勢い）って本当に存在するのか分からないけど、選手として“流れ”を感じる瞬間は確かにある」とし「だからもちろん、今日決めたい。もしここで決められなければ、“流れが相手に傾き始めた”と感じるかもしれない。そうなる前に終わらせたい。それが理想だ」と3連勝での突破を誓った。