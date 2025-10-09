じつは、日本社会で「移動の二極化」が起きていた

この世界には「移動できる人」と「移動できない人」がいる。

日本人は移動しなくなったのか？ 人生は移動距離で決まるのか？ なぜ「移動格差」が生まれているのか？

発売たちまち５刷重版が決まった話題書『 移動と階級 』では、通勤・通学、買い物、旅行といった日常生活から、移民・難民や気候危機など地球規模の大問題まで、誰もが関係する「移動」から見えてくる〈分断・格差・不平等〉の実態に迫っている。

（本記事は、伊藤将人『 移動と階級 』の一部を抜粋・編集しています）

日本人の平均引っ越し回数は「3.24回」

〈国立社会保障・人口問題研究所が原則5年に1回行っている「人口移動調査」によれば、日本人が経験する引っ越し回数の平均は3.24回である。多いと感じるか、少ないと感じるかは人によるかもしれないが、欧米と比較すると少ないといわれることが多い。〉（『移動と階級』より）

「移動の二極化」が起きている

〈社会学者の貞包英之は、地域間移動の歴史的な分析から、現代は人口流出を停止させた“定住の時代”を迎えつつあり、＾榮阿垢訖諭垢少なくなった、そしてそれだけでなく、△修琉榮阿東京や大都市を必ずしも目指すものではなくなっており、二重の意味で移動が限定された時代を迎えていると指摘する。さらに、人々を地方都市から離脱させる移動が、現代社会ではますます階層化しており、地方を出るにしろ、地方へ入るにしろ、こうした移動は学歴によって分断されている（移動の二極化）という（貞包：2015）。

こうした状況を貞包は、現在は学力や財産、または経験に恵まれた者が、それなりの努力や準備を経て初めて移動する時代となっていると指摘する。移動は限られた強者が行う貴重な“権利”となっており、逆に移動する権利を奪われ、地方に留まる多くの人々は、手持ちの資産や人間関係で人生をなんとかやりくりしていかなければならない時代になっている。社会的、政治的な移動と移動資本によって格差や不平等が生じている実態を、的確に示した鋭い分析である。〉（『移動と階級』より）

都道府県間の転居ができる人

〈本調査では、「国外から日本国内への転居」「日本国内から国外への転居」「三大都市（東京・大阪・名古屋）からそれ以外の道府県への転居」「東京都からそれ以外の道府県への転居」について調べた。

その結果、都道府県境を越える移動や、国境を越える転居経験すべてで年収が高い層ほど転居経験がある回答者の割合が高いという実態がみえてきた〉（『移動と階級』より）

〈地域を越える移動の場合、さまざまな調査から「仕事」が重要な理由の一つであることが知られている。そこで、「もしも、現在よりも好条件の仕事を得られるとした場合、都道府県境を越える転居ができるか」についても尋ねてみた。

そうすると、年収間で大きな差があるという結果となった。都道府県間の転居ができる人は、年収300万円未満で39.7％、年収300万〜600万円未満で49.9％、年収600万円以上で56.5％と、年収300万円未満の回答者と600万円以上の回答者では、16.8％ポイントもの開きがあったのである。〉（『移動と階級』より）

