汚水臭が収まらない…千葉の「ブランドマンション」を騒然とさせた、高齢者「悪臭騒ぎ」の顛末

高齢化が進むなか、社会とのつながりが薄れた一部の高齢者が孤立感や不満、ストレスを背景に管理組合や管理会社に対して攻撃的な言動を取るケースが増えています。 こうした“暴走行為”は、今や業界全体で深刻な課題となっており、マンション管理の根幹を揺るがしかねない問題へと発展しています。

今回は、そんな事例のなかから、千葉県にあるブランドマンションで起こった異臭トラブルをお伝えします。

「汚水臭」の訴え、止まらない妄想

マンション管理士である私のもとに、「担当しているマンションの異臭騒ぎで対応に困っている」と連絡をくれたのは、管理会社に勤める男性（Aさん）でした。

「担当しているマンションの住民男性から、『強烈な汚水臭がして、生活ができない』とクレームが入ったんです。『異臭の発生源は1階の住民で、汚物を集めて加工している』、『毎週水曜日の夜7時に、車でその汚物をどこかに運んでいるから、追跡してほしい』と。これが本当だったら大変なことだと、すぐに現場に駆け付けました。しかし、到着してみると悪臭はまったく感じられなかったんです」

訴えてきたその男性は、地方公務員の上級職を務めた後期高齢者のGさんで、Aさんへの受け答えもハッキリしています。

「『異臭はなかった』と伝えても『私の言うことに間違いない』と一歩も引きません。追跡を断ってその日はなんとか穏便に納めました。しかし後日、「汚水臭がおさまらない。1階に行って確かめてほしい」と再度依頼があったんです」

Aさんはやむなくふたたび現地に向かいました。Gさんの言う1階の住戸には、大手企業に勤めるご主人とその妻、お嬢さんの3人住まいでした。お嬢さんは中学受験を控え、志望校合格のために深夜まで勉強をしているようでした。

「お宅に上がらせてもらい、部屋のなかを確かめてみたのですが、Aさんが主張する悪臭はまったくなく、異常な点もありません。それどころか、掃除が行き届いた清潔なお宅でした。でも、じつは以前からGさんに嫌がらせを受けていたそうなんです」

聞けば、3階に住むその高齢男性から昼夜かまわず毎日「くせぇぞー」とインターフォン越しに怒鳴られていたそうです。受験を控えた娘もいるなか、どうにか対策ができないものか、悩みの種だったと言います。

事情を聞き、AさんはさっそくGさんに「悪臭はなかった」と報告しました。それを聞いてGさんは「予告なしに訪問したから、（汚水臭を）隠したんだ」、「盗聴されているかもしれない」と疑心暗鬼に拍車がかかります。しかし実際に悪臭はなかったので、管理会社ができることはこれ以上はありません。あとは住民同士の話し合いになるので、Aさんはこの件については身を引きました。

しかしその1ヵ月後に、被害を一方的に訴えられている1階の住人から予想外の連絡が入ります。

「じつは昨日、保健所が来て、部屋中を調べられました。洗濯機の中にあった妻の下着までですよ。娘も『こんな状態だと受験勉強にも身が入らない』と精神的にまいっています。もう我慢できません。弁護士を立ててGさんを訴えます」

状況に耐えかねた1階のご主人は、Gさんを名誉棄損で訴える準備を始めたといいます。対するGさんは、元公務員上級職というプライドと自信から「負けるワケがない」と本人訴訟で対抗。

幻覚や妄想が原因でトラブルが起こる場合、客観的な事実に基づいた主張・立証が困難なため、じつは本人訴訟は極めて不利です。案の定、Gさんも身勝手な主張を繰り返し、結果は敗訴。最高裁まで申し立てを行いましたが最終的には相手にされず、受理されませんでした。

…つづく＜父の暴走をとめられなかった…千葉の「ブランドマンション」を騒然とさせた悪臭事件と「認知症の現実」＞では、Gさん一家と1階に住むご夫婦のその後と、マンションにおける高齢者トラブルの課題についても明かします。

