水上恒司主演『WIND BREAKER』正義の不良たちの“決意の瞬間”切り取る場面写真一挙解禁！
水上恒司主演の映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』より、正義の不良（ヒーロー）たちの“決意の瞬間”を切り取った場面写真が一挙解禁された。
【写真】拳に込めた想い、初めての仲間との絆、迫り来る最凶集団…『WIND BREAKER』場面写真ギャラリー
本作は、累計発行部数1000万部を突破した不良漫画を実写映画化。監督は『ブルーピリオド』『サヨナラまでの30分』など、新たな青春映画を生み出してきた萩原健太郎、脚本は『ハケンアニメ！』で日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞した政池洋佑が務める。
ケンカの強さだけを信じて街の外からやってきた風鈴高校1年・桜遥役に水上恒司。桜を真っ先に慕い、ケンカはめっぽう弱いが情報収集に長けた楡井秋彦役に木戸大聖。頭脳明せきで、カンフーや合気道を彷彿とさせる独特のケンカスタイルを持ち、右目の眼帯がトレードマークの蘇枋隼飛役に綱啓永。
風鈴高校の“てっぺん”である梅宮一を崇拝する荒くれ者・杉下京太郎役にJUNON（BE:FIRST）。風鈴高校3年で“四天王”の一人にして、防風鈴きっての武闘派・柊登馬役に中沢元紀。そして、風鈴高校の“てっぺん”を意味する総代・梅宮一役を上杉柊平が務める。
また、風鈴高校がある東風商店街の一角に店を構える「喫茶ポトス」で働き、桜たちを日々見守る喫茶店員・橘ことは役に八木莉可子。街を守る不良軍団＜防風鈴＞を狙う＜獅子頭連：シシトウレン＞の頭取・兎耳山丁子役に山下幸輝。＜獅子頭連＞の副頭取で、兎耳山に忠実なナンバー2・十亀条役に濱尾ノリタカの出演も決定した。
このたび、豪華キャスト陣が演じるメインキャラクターたちや、胸を熱くさせるドラマ、迫力のアクションを切り取った場面写真全8点が解禁された。
なかでも目を引くのはメイン写真。＜防風鈴＞1年生の桜（水上）、楡井（木戸）、蘇枋（綱）、杉下（JUNON）に加え、憩いの場「喫茶ポトス」を切り盛りする橘ことは（八木）、さらに敵対チーム＜獅子頭連＞の兎耳山（山下）と十亀（濱尾）まで、主要キャラクターが大集結。旬の豪華キャストが揃い、画面全体に圧倒的な存在感がみなぎっている。背面にはグラフィティ調で描かれた“WIND BREAKER”の文字が浮かび上がり、胸を高鳴らせ、これから繰り広げられる熱き戦いを予感させる。
さらに、桜をはじめとするキャラクターたちの壮絶アクションや、胸に迫る人間ドラマを切り取ったカットも多数公開。不良の巣窟と恐れられる風鈴高校の頂点を目指して街の外からやってきた桜は、仲間と出会い、戸惑いながらも街と仲間を守る闘いに身を投じていく。
桜と関わる＜防風鈴＞の仲間たちの姿もある。ケンカは弱いが強者のデータ収集が趣味の情報通・楡井は、転校初日から桜の腕っぷしに興味津々。マル秘ノートには強者の情報がびっしりと書き込まれ、桜の記録も刻まれ始めている。誰にでも優しく頭脳明晰だが、本心を見せないミステリアスな蘇枋は、戦闘中に冷ややかな表情を浮かべる姿も。カンフーや合気道を思わせる独特のケンカスタイルで、どんな戦いを繰り広げるのか期待が高まる。
長身を活かした圧倒的パワーで相手を床に叩きつける杉下は、長髪をなびかせながら超パワープレイを披露。演じるJUNONにとっては演技もアクションも初挑戦だが、その存在感はスクリーンを完全に支配する。「喫茶ポトス」で仲間と過ごす一枚からは、桜が初めて真の仲間を得て成長していく姿も垣間見える。
一方、＜防風鈴＞の前に立ちはだかるのは、力の絶対信仰を掲げる最凶集団＜獅子頭連＞。グリーンの学ランで統一された＜防風鈴＞とは対照的に、オレンジのスカジャンをまとう彼らは頭取・兎耳山を筆頭に武闘派揃い。兎耳山は強者を求め、＜防風鈴＞を手に入れようと焦がれるが、その笑顔の裏には悲痛な叫びが潜んでいる。副頭取・十亀は「弱い奴は獅子頭連には要らない」という冷徹な信条を貫き、桜との一騎打ちに挑む。写真からも鬼気迫る対決の迫力が伝わる。
映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』は、12月5日より公開。
【写真】拳に込めた想い、初めての仲間との絆、迫り来る最凶集団…『WIND BREAKER』場面写真ギャラリー
本作は、累計発行部数1000万部を突破した不良漫画を実写映画化。監督は『ブルーピリオド』『サヨナラまでの30分』など、新たな青春映画を生み出してきた萩原健太郎、脚本は『ハケンアニメ！』で日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞した政池洋佑が務める。
風鈴高校の“てっぺん”である梅宮一を崇拝する荒くれ者・杉下京太郎役にJUNON（BE:FIRST）。風鈴高校3年で“四天王”の一人にして、防風鈴きっての武闘派・柊登馬役に中沢元紀。そして、風鈴高校の“てっぺん”を意味する総代・梅宮一役を上杉柊平が務める。
また、風鈴高校がある東風商店街の一角に店を構える「喫茶ポトス」で働き、桜たちを日々見守る喫茶店員・橘ことは役に八木莉可子。街を守る不良軍団＜防風鈴＞を狙う＜獅子頭連：シシトウレン＞の頭取・兎耳山丁子役に山下幸輝。＜獅子頭連＞の副頭取で、兎耳山に忠実なナンバー2・十亀条役に濱尾ノリタカの出演も決定した。
このたび、豪華キャスト陣が演じるメインキャラクターたちや、胸を熱くさせるドラマ、迫力のアクションを切り取った場面写真全8点が解禁された。
なかでも目を引くのはメイン写真。＜防風鈴＞1年生の桜（水上）、楡井（木戸）、蘇枋（綱）、杉下（JUNON）に加え、憩いの場「喫茶ポトス」を切り盛りする橘ことは（八木）、さらに敵対チーム＜獅子頭連＞の兎耳山（山下）と十亀（濱尾）まで、主要キャラクターが大集結。旬の豪華キャストが揃い、画面全体に圧倒的な存在感がみなぎっている。背面にはグラフィティ調で描かれた“WIND BREAKER”の文字が浮かび上がり、胸を高鳴らせ、これから繰り広げられる熱き戦いを予感させる。
さらに、桜をはじめとするキャラクターたちの壮絶アクションや、胸に迫る人間ドラマを切り取ったカットも多数公開。不良の巣窟と恐れられる風鈴高校の頂点を目指して街の外からやってきた桜は、仲間と出会い、戸惑いながらも街と仲間を守る闘いに身を投じていく。
桜と関わる＜防風鈴＞の仲間たちの姿もある。ケンカは弱いが強者のデータ収集が趣味の情報通・楡井は、転校初日から桜の腕っぷしに興味津々。マル秘ノートには強者の情報がびっしりと書き込まれ、桜の記録も刻まれ始めている。誰にでも優しく頭脳明晰だが、本心を見せないミステリアスな蘇枋は、戦闘中に冷ややかな表情を浮かべる姿も。カンフーや合気道を思わせる独特のケンカスタイルで、どんな戦いを繰り広げるのか期待が高まる。
長身を活かした圧倒的パワーで相手を床に叩きつける杉下は、長髪をなびかせながら超パワープレイを披露。演じるJUNONにとっては演技もアクションも初挑戦だが、その存在感はスクリーンを完全に支配する。「喫茶ポトス」で仲間と過ごす一枚からは、桜が初めて真の仲間を得て成長していく姿も垣間見える。
一方、＜防風鈴＞の前に立ちはだかるのは、力の絶対信仰を掲げる最凶集団＜獅子頭連＞。グリーンの学ランで統一された＜防風鈴＞とは対照的に、オレンジのスカジャンをまとう彼らは頭取・兎耳山を筆頭に武闘派揃い。兎耳山は強者を求め、＜防風鈴＞を手に入れようと焦がれるが、その笑顔の裏には悲痛な叫びが潜んでいる。副頭取・十亀は「弱い奴は獅子頭連には要らない」という冷徹な信条を貫き、桜との一騎打ちに挑む。写真からも鬼気迫る対決の迫力が伝わる。
映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』は、12月5日より公開。