「富士山見たさにヒノキ無断伐採」のホテル…元従業員が明かす「それでも中国人経営者の下で働いてきた理由」

中国人経営者に有罪判決

中国人のホテル経営者が、富士山が見えないからと、他人の土地のヒノキを勝手に伐採――ワイドショーでも大々的に取り上げられていただけに、この衝撃的な事件を覚えている人も多いのではないだろうか。

器物破損の容疑で今年4月に逮捕されたのは、山梨県富士河口湖町にあるインバウンド向けホテルの中国人経営者・K氏だ。K氏は伐採だけでなく、除草剤を注入してヒノキを腐らせるよう指示していたとして、8月18日には懲役1年（執行猶予3年）の有罪判決も下った。

銀座でジャパニーズウイスキーの販売店、八王子では日本語学校も運営する資産家のK氏がこのホテルをオープンさせたのは、'20年12月のことだ。だが実は、K氏の「横暴」はヒノキ無断伐採にとどまらなかったという。ホテルの元従業員・Aさんが明かす。

「社長は法律なんて関係なし。まさにやりたい放題でした。従業員はそれを見て見ぬふりをしなければいけない。物申せばクビですからね。日本人として許せないし、自分が情けなかった。

違法行為の一つが『無断増築』です。ホテルをオープンする際、県に提出した設計図では、バルコニーに露天風呂があるのは全20室のうち10室だけでした。社長としては『富士山の眺望を楽しめる露天風呂が全部屋に設置されている』として売り出したかった。ただ、法律の問題で10室にしか設置できなかった。

そこで、建築基準法に適合しているかを確認する完了検査が終わった後、残りの10室にも無断で露天風呂を設置したのです。ホテルの公式HPでも『全室露天風呂付き』とうたっていました」

建築基準法により、特定建築物の所有者は建築物を適法な状態に維持することが求められており、建築士など有資格者に定期的に調査・検査させ、その結果を報告する義務がある。しかし、建築士は「一切関わりたくない。調査・報告の手続きも行わない」として拒否したという。

「その結果、ホテルは県の担当課への報告を一切行っていませんでした。県からは督促する手紙が届きましたが、社長の指示で無視し続けており、支配人は『違反がバレたら営業停止だ』と頭を抱えていた」（同前）

無断増築風呂がようやく撤去されたのは、K氏に有罪判決が下った後になってからだという。

他人の敷地を勝手に駐車場に

問題は他にもあった。

「ホテルを運営する本社は、新型コロナ対策の雇用調整助成金の不正受給問題も起こしています。従業員を休業させていないにもかかわらず、休業させたとする虚偽の申請書類を作成し、助成金を不正に受け取っていました。ダマし取った額は計3844万5010円。この不正受給については、厚生労働省の東京労働局が発表しています」（同前）

悪質な経営者のもとで働く苦悩について、Aさんはこう振り返る。

「良質なサービスを提供してお客様に喜んでいただく。これがホテルマンの基本姿勢です。ところが、K社長はこれを持ち合わせていませんでした。ズルをしても儲ければいい。それだけです。

そんな考えですから、近隣住民とのトラブルは絶えませんでした。他人の家の敷地を勝手にホテルの駐車場にしようとしたこともあります。『空き地に車を置かせてほしい』とお願いし、先方が『いいですよ』と許可を出すや、ロープを地中に埋めて区切りをつくり、ホテルの看板を立てた。住民の方が怒ったことは言うまでもありません」

ヒノキ無断伐採が報じられた際には、Aさんは家族からもホテルで働くことに反対されたという。それでも働いてきた理由について聞くと、苦笑いしながらこう語った。

「給料がいい。これに尽きます。一般的なホテルより2〜3割高い給料を出してくれる。いまは厳しい時代。生きていくための選択でした」

このホテルは、今年4月にオーナーが逮捕された後、親族を名目上の社長に据え、現在も営業が続いているという。

「あれだけ騒動になり、どうなるのかと思いましたが、何事もなかったかのように営業を続けています。インバウンドのお客さんを対象にしたホテルであり、もともと日本のお客さんは少ない。トラブルを知らないであろう中国や台湾からのお客さんが訪れています。私はすでにホテルを離れましたが、それは現在も変わらないでしょう」

近年、観光地では外国資本によるホテルや旅館の買収が進んでいる。富士山が見られる山中湖周辺は特に中国人観光客の人気が高く、中国人がオーナーを務めるホテルも急増している。

この状況にAさんは、こう訴える。

「日本にいる以上、法律やルールは守るべきです。バレなければいいという問題ではない。逆に言えば、日本の管理・規制が緩いからこそやりたい放題できるのでしょう。行政は違反を黙認せず、しっかり指導監督してほしい」

実際はまっとうな中国人経営者がほとんどだが、一部の中国人オーナーが日本の法律や常識を無視してビジネスを強引に進めることで、地域ではさまざまなトラブルが起こっているのも事実。そして、彼らの下で働く日本人従業員もまた、違いすぎる価値観に振り回され、疲弊している。

