10月26日より

タイ国際航空の公式Facebookアカウントが、同社の旅客機に新たに搭載される座席クラス「プレミアムエコノミープラス」の座席仕様を公開しました。この座席はプレミアムエコノミーとビジネスクラスの中間グレードと呼べるものでありながら、一般的なプレミアムエコノミーとは大きく異なる仕様となっている模様です。

【画像】すげえ…これが「タイ国際航空のビジネスクラスレベルのプレエコ」驚愕の全貌です

タイ国際航空のプレミアムエコノミープラスの座席は座席が横向きといえるほど角度がついており、大型のレッグレストも搭載。フルフラットで横になれる仕様となっているようです。ちなみに、多くのプレミアムエコノミークラスは、エコノミーよりは座席にゆとりがあるものの、完全に横になることはできません。このほか、横に個人モニターももちろん搭載され、特別なアメニティグッズやサービスの提供も予定されているといいます。

このクラスを搭載したタイ国際航空機は、2025年10月26日よりバンコク〜チェンナイ、ダッカ、ハイデラバード、ジャカルタ、カトマンズ線に就航予定とのことです。