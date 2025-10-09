高市新総裁の「積極財政」に早くも暗雲立ち込める…《財務省の言いなり》鈴木俊一新幹事長が”天敵”に

10月4日に行われた自民党総裁選では、決選投票で高市早苗が小泉進次郎を破って、総裁に当選した。女性初である。なぜ勝てたのか、そして、今後の課題は何か。

思い通りの経済財政政策が展開できない…？

国民の最大の関心事は物価高対策である。とりあえず実行すべきは、野党とも一致したガソリン税の旧暫定税率の廃止である。さらには、国民民主党が主張する「手取りを増やす」政策も重要である。

今回の総裁選では、高市勝利の最大の功労者は麻生派であり、人事についても論功行賞を行わねばならない。

幹事長には、麻生の義弟である鈴木俊一が就任するとみられている。鈴木は財務大臣経験者であり、財政規律を重視する財務省の意向に沿って動く。積極財政で景気を浮揚しようとする高市にブレーキをかける可能性がある。そうなれば、彼女は思い通りの経済財政政策を展開できなくなる。

トランプ関税もまた、物価高をもたらしている。トランプが、関税という武器を置くことはなかろう。したがって、これからも厳しい対米交渉が待っている。人事では、外務大臣や経産大臣を誰にするのかが、大きなポイントとなろう。

ウクライナやガザでの戦争は、トランプ主導で停戦への道を進んでいるが、自由な民主主義陣営の一員として、日本は国際法に従って、これまでの主張を堅持すべきである。ただ、中東については、欧米と異なって、日本は比較的に自由な立場にある。その利点を活かす中東外交が必要である。石油危機のような事態が起これば、そのような中東外交が活きてくる。

野党との連携は上手くいくのか

今の自公政権は少数与党である。いずれかの野党の協力を得なければ、政策を前に進めることができない。これまでは、政策や法案毎に、野党のどこかと協力して、多数派を形成してきた。

できれば、いずれかの野党を連立政権に加えて、安定した多数派与党を築くのが最高の解決策である。

しかし、高市の右寄り路線だと、政策で一致する野党の選択肢が縮まってしまう。あえて言えば、維新くらいしか残らない。維新は、小泉が新総裁になるのを前提にして、連立入りの協議を行っていた。ところが、小泉が敗退したため、対応策の見直しを迫られている。

さらには、今の連立のパートナーである公明党が高市の保守回帰路線に難色を示している。夫婦別姓、皇室典範、外国人規制など、政策があまりにも異なるからである。斎藤委員長はその点を強調したが、場合によっては、公明党が連立から離脱する可能性もある。

高市が首相に就任した場合、解散総選挙という手もある。支持率が高く、保守回帰路線が国民に受け入れられれば、直接国民に信を問うのである。その結果、議席を回復できれば、少数与党という袋小路から脱却することができる。このカードも大事である。

高市新総裁を待つのは「茨の道」か

高市は、直ちに人事に着手した。

党役員人事では、幹事長に、麻生派で麻生の義弟である鈴木俊一を起用した。政調会長には小林鷹之、選挙対策委員長には古谷圭司、国会対策委員長には梶山弘志、組織運動本部長には新藤義孝、広報本部長には鈴木貴子、総務会長には有村治子をあてる。

萩生田光一を幹事長代行にするが、これは裏金問題にまた焦点を当てることにもなりかねない。特に、野党の攻撃対象になりそうである。

麻生太郎は副総裁のポストを受諾した。

麻生派を重視したこの布陣が、国民の納得を得ることができるのか、今後注目する必要がある。

閣僚人事で、他の3人の候補、つまり小泉進次郎、林芳正、茂木敏光をどう処遇するのかが、今後の政権運営にも大きく影響してくる。

いずれにしても、高市早苗を待つのは茨の道である。

