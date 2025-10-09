地区シリーズで2試合連続セーブ

米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手の人気が、ロサンゼルスのファンの間で急上昇している。フィリーズとの地区シリーズ2試合では、ともにセーブをマーク。特に6日（日本時間7日）の第2戦は9回2死一、三塁でマウンドに上がり、2球で勝利に導いた。チームの公式Xが選んだ、この試合の“最高の1枚”が話題となっている。

佐々木はポストシーズンで重要な役割を担い、チームに貢献している。

熱狂的なファンで知られる敵地でのフィリーズ戦。4日（日本時間5日）の初戦は5-3の9回にマウンドに上がり、11球でプロ初セーブ。6日（同7日）の第2戦は9回2死一、三塁という大ピンチでの登板となったが、2球で切り抜けて2試合連続セーブとした。

この試合では大谷も適時打を放てば、守備ではマンシー、ベッツが見事なバントシフトも披露。見どころが多かったが、ドジャース公式Xが「今夜のNLDS第2戦の最高の1枚」として選んだのは、7回のスミスの2点適時打だった。

Xにはスミスを称える声の一方で、「ロウキが選ばれるべきだ」とのコメントも。「あの7回？最高だった！」と題した公式インスタグラムの投稿にも、「ロウキはどこ？」「ROKIIIIIIII」「ササキがゲームを締めるべき」という声もあった。

8日（日本時間9日）の第3戦は本拠地ドジャースタジアムで行われる。LAのファンの心をつかんだ佐々木が、マウンドで大歓声を浴びる。



（THE ANSWER編集部）