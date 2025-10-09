「テキセツな人なんてつまらないよ」…高田純次が語る「テキトー男の哲学」

いつもゴキゲンで飾らない性格から、幅広い世代に愛される「ミスター無責任」。話を聞きに行ってみると、想像以上に「高田節」は強烈だった。

たかだ・じゅんじ／'47年生まれ。30歳で「劇団東京乾電池」に入団。『天才・たけしの元気が出るテレビ!!』に出演して一躍有名に。現在は『じゅん散歩』で活躍中。10周年記念のロサンゼルスSPは10月5日（日）午後1時55分〜3時20分放送（※一部地域を除く）

「テキセツな人」なんてつまらない

ジョークを交えつつ話してはいるが、78歳にもかかわらず毎回のロケで2万歩弱も歩くというのは健康でなければできないことだ。普段の生活で心がけていることはあるのだろうか。

そりゃもう5時に起きて1時間くらいマラソンしてね。そのあとちょっとしたストレッチをして、1時間くらいピアノを弾く―なんて生活に60年くらい憧れているけど一度もしたことないんだよね。

番組で歩いているからね、よく歩き方のコツなんかも聞かれるんですよ。大事なことはね、右足と左足を交互に出していくこと。アッハッハ！

まあ、年を取ると歩き方が前かがみになるんだよね。ついつい気を許すと楽な姿勢になっちゃう。だから胸を張って歩くようにはしているね。

食事もたいしたもん食べてないんですよ。朝は母ちゃんが作ってくれるんだけど、玉子かけご飯、お餅、アンドーナツ、ハムトーストの4種類をグルグル回しています。ロケ中に色々食べさせてもらってるから、昼飯は食べないようにしてる。でもロケ弁で崎陽軒のシウマイ弁当が出るときは絶対食べるかなあ。一番好きな食べ物だから、こればかりは手が出ちゃうんだよね。

その陽気な性格と持ち前の「テキトー」さで、誰とでも打ち解けてしまう高田には、50代を過ぎてから人付き合いにおいて自らに課した「鉄則」がある。

年をとったらね、「説教・自慢話、思い出話」の3つは控えていかないといけないね。どれも、人が聞いて楽しいことはひとつもないから自分からは言わないようにしてる。でも、人から聞かれようものなら昔話はベラベラ話しますよ。家の中だったらいいだろうと思って、聞かれてもないのに家族にベラベラ自慢話をしていたら、娘が話してくれなくなっちゃった（笑）。やっぱりみんな聞きたくないんだよ。

その鉄則以外は何も考えずに自然体でやってますけどね。テキトー男なんて言われてるけど、人から「テキセツな人ね」なんて言われてもつまらないから。実際そう呼ばれるのは嫌じゃないし、テキトーと言われたら、その日は家でお赤飯炊きたいくらい（笑）。

そしてもうひとつ、自分と同世代に伝えたい「楽しく生きるコツ」があるという。それは「年齢を気にせず、小さくてもいいから目標をつくること」だ。

僕は長い間、仕事以外は無趣味の人間だったの。番組がきっかけで60代後半から絵を描き始めたんだけど、いまはそれが生きがいのひとつになった。何歳になっていようが、思い立ったら吉日で何かをやってみてほしいです。

「やっぱり時代小説は最高だね」

長く連れ添った夫婦は仲が悪くなりがちじゃない。定年退職した旦那が何もせず家にいたら奥さんも嫌になっちゃうよね。奥さんに気を遣わせないようにするには、みんな外に出て何かに挑戦したり、趣味に興じたりするのがいいんじゃないかな。何ごとも気持ちのハリが大事なんだよ。

僕が最近ハマってる趣味は読書。特に時代小説が好きでね、池波正太郎とか司馬遼太郎とか集めてるんですよ。これが面白くてねぇ。読み始めると、ものの2ページくらいで眠れちゃう（笑）。睡眠導入剤として、時代小説くらい良いものはないね。

寝るのも大事だけどね、僕の掲げてる目標は、朝に起きること。どんなに面白くて才能があっても、朝は目覚めるようにしないと番組が作れないからね。朝起きて、なんとか長く生き続けられるように頑張ってますよ。これまで還暦とか古希とか、そういう類いの祝い事を一切してないんです。だから、あと10年は生きて米寿の祝いを『じゅん散歩』でやって、番組を終わらせるのがいいかな。最後に「じゃあもう死にますんで」ってとこまで映してもらって放送終了。それが理想の目標じゃないかな。なんてね、ハッハッハッ！

思わずこちらの肩の力が抜けてしまうほど、高田純次という男は徹底的なまでに「テキトー」のプロだった。

