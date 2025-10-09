【壮絶】ガンになった妻の命よりも『母の誕生日』を優先した夫。妻が離婚を切り出すも【衝撃発言】が！

筆者の友人Tのお話です。Tの悩みは夫のモラハラ。さらに彼はどんな時も実家優先。それは妻であるTの命よりも優先されていました。そのことに対し、Tは結論を出しました。それはどんなものでしょうか？

モラハラ＋実家優先。それが夫

モラハラ夫から救ってくれたのは息子たちでした。離婚後、Tは息子たちと一緒に生活しています。お互いを尊重し合える家族関係のおかげか、病気も今のところは落ち着いているそうです。

【体験者：50代女性・会社員、回答時期：2024年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：大葉みのり

FTNコラムニスト:RIE.K

国文学科を卒業し、教員免許を取得後はOLをしていたが、自営業の父親の病気をきっかけにトラック運転手に転職。仕事柄多くの「ちょっと訳あり」な人の人生談に触れる。その後、結婚・出産・離婚。介護士として働く。さらにシングルマザーとして子供を養うために、ファーストフード店・ショットバー・弁当屋・レストラン・塾講師・コールセンターなど、さまざまなパート・アルバイトの経験あり。多彩な人生経験から、あらゆる土地、職場で経験したビックリ&おもしろエピソードが多くあり、これまでの友人や知人、さらにその知り合いなどの声を集め、コラムにする専業ライターに至る。