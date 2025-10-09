老人の４人に１人がうつ病、男子児童の肥満率は30年で12倍に急上昇……中国の「超少子高齢化」の末路

前編記事『出生率は日本よりも低い「1.00」……中国の急激な少子高齢化で起きる、年金と不動産にまつわる「恐ろしい事態」』より続く

2035年、年金積立金が枯渇

高齢者が急速に増えれば、社会保障にかかる財政負担も大きくなる。

「政府はAIや宇宙開発など世界的に目立つ分野で力を誇示する一方、医療・子育て・介護などの社会保障分野にはおカネを投じてきませんでした。

いま問題になっているのは、2035年には公的年金の積立金が枯渇してしまうこと。その対策として男性の定年が63歳まで延長されることになったのですが、逃げ切り世代への恨み節は日本以上に高まっていますね」（中国ウォッチャーの姫田小夏氏）

そもそも中国では年金・医療制度が十分に整備されておらず、'21年から各地で年金基金の赤字が表面化していると言うのは前出の高口氏だ。

「中国は公務員、民間企業、農村とで加入する年金の種類がそれぞれ違い、地域によってもらえる金額の差が大きいです。

公務員は退職した時点の月給の7割ほどの額をもらえますが、中小の民間企業では月2万〜3万円、農村なら月1万円と少なく、子供たちの援助がなければとても暮らしていけないんです」

老後の助けを乞うべきその子供たちも、現在の不景気にあっては収入が不安定で頼りにできない。

老人の4人に1人がうつ病!?

「政治的に敏感な問題なのであまり報じられていませんが、実は今、中国の高齢者の自殺リスクが高まっています。『中国老齢発展報告2024』によると、中国の老人の26.4％がうつ病の疑いがあるとされているんです。

都市へ出た息子は農村には戻ってこず、会えたとしてもせいぜい1年で1週間ほどのわずかな休暇くらい。そんな孤独感と過疎化の進む農村の貧困が、高齢者世代のうつ症状として現れているのではと考えられている。これもまた超少子化の影響なのです」（前出の姫田氏）

超少子化社会では、全世代がそれぞれの不満を抱えながら生きることになる。

軍隊は維持できるか

経済だけではない。中国の心臓部たる軍隊の維持も困難に直面することは確実だ。人民解放軍の兵員数はすでに全盛期の3分の1の200万人ほど。

巨大な大陸の防衛を担う兵士たりうる男児は少ないばかりか、一人っ子政策で甘やかされている。男子児童の肥満率は'90年には1.3％だったが、'22年には15.2％に急上昇。質の高い兵士の大量確保は難しくなり、兵力増強は将来的にも見込めそうにない。今後さらに人員を減らさざるを得ないだろう。

「人民解放軍は今が最も強靭」――大国の暗い先行きを知る意思決定者たちがそう認識しているなら、「強靭なうちに中国の覇権を拡大しておかねばなるまい」と判断し、危うい一歩を踏み出す可能性は十分にあるのだ。

「週刊現代」2025年10月13日号より

【こちらも読む】『年間68万人しか子供が生まれず、160万人が死にゆく人口減少ニッポン……「第二の敗戦」を免れるために必要な「鋭い考え方」』

【こちらも読む】年間68万人しか子供が生まれず、160万人が死にゆく人口減少ニッポン……「第二の敗戦」を免れるために必要な「鋭い考え方」