女優でプロキックボクサーの顔も持つ宮原華音(29)が7日、自身のインスタグラムを更新。久しぶりにキックボクシングのトレーニングを行ったことを明かした。



【写真】鍛えているだけあって見事な腹筋とスタイルです

「約2ヶ月ぶりのキックボクシング」と投稿。「舞台でバタバタしてたのと 休みがあるとしっかり体休めることに使ったり 友達と会うことを優先してて全然行きませんでした！笑」と間隔があいた理由をつづった。



続けて「久しぶりに行ったら体力落ちてたのと サンドバッグ蹴る足が痛くて悔しかったので またちゃんと体動かしに行きます でもいい汗かいて楽しかったー」と記し、トレーニングウエアでボクシングのグローブを手に自撮りをする写真を掲載。腹筋にうっすらと線が入った美ボディを披露している。



フォロワーからは「２ヶ月ぶりと言ってますが身体は凄いじゃないですか」、「素敵な腹筋だよ！！」、「素敵ですね」などの声が寄せられた。



宮原は「仮面ライダーガッチャード」では悪役“冥黒の三姉妹”の次女クロトー役で出演し、優れた格闘能力を持つ役柄からアクションも披露。SNSではトレーニングの様子や日常生活などをたびたび報告している。



（よろず～ニュース編集部）