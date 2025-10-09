「無謀な登山」が後を絶たないワケ…山登りで得られる「強い覚醒」、でも規制はできない難しさ

登山による遭難者が年々増加しています。〈山登りで相次ぐ遭難に「自己責任論」が相次ぐのはなぜか…人を登山に駆り立てる「刺激と満足」の正体〉では、遭難報道のたびにSNSで「自己責任論」が紛糾する理由を検討し、近代登山が「思想の実践」であることについて論じてきました。では、人々を登山に駆り立てる「エッジワーク」とはなんなのでしょうか。

登山で得られる「強い覚醒」

エッジワークは、社会学者のスティーブン・リングが提唱したリスク社会学の概念です。リングは、大半の人々がリスクを最小限に抑えようと慎重に行動する一方で、スポーツなどで怪我や死のリスクを積極的に高める人がいるという逆説を解く鍵として、「経験そのものが持つ強烈な魅惑性」に着目しました（Stephen Lyng“Edgework:The Sociology of Risk-Taking”Routledge）。

これには、2つの方向性があります。1つは、社会的な役割からの逸脱です。もう1つは、複雑化し専門化し、なおかつ変化の激しさゆえに柔軟性が求められる現代において、上手く適応するための基礎的なスキルの涵養です。言い換えれば、「解放性」と「自己啓発性」となるでしょう。

ここでポイントになるのは、自分自身のスキルを使ってリスクを管理し、対処することから得られる刺激と満足です。

心理学者のマイケル・アプターは、「登山家が、登山の初めの長く退屈な時間に喜んで耐えようとするのは、彼（彼女）が経験している、山を征服するという高まっていく気持ちが、（その人が覚醒を求める状態にいたとしても）その時点では興奮することよりも大切だからである」と説明しています（『デンジャラス・エッジ「危険」の心理学』渋谷由紀訳、講談社）。

アプターは、安全・危険・外傷の3つのゾーンを示し、危険と外傷の間の境界線を、「危険のふち（dangerous edge）」と呼びます。興奮を求める心理状態は、危険のふちの内側に沿って、心理的なプロテクティブ・フレーム（保護枠）があると考えられるとしています（図）。このフレームのおかげで、危険のふちから落っこちることはないだろうと主観的に感じられるのです。

これが「強い覚醒」を促します。登山家のクリス・ボニントンが、「登山から感じる興奮というのは、危ないことが起こるところまで出かけて行って、そこで自分の力でその危険を防ぐことだ」と言っているように、自発的にリスクを取った上で、その状況をコントロールできるという自己効力感が興奮をもたらすのです。

どんどんハイリスクな行為に駆り立てられる

その刹那、普段の自分を拘束している社会的な役割から解放され、登頂という成功体験に似た高揚により日々の退屈と不安は消し飛びます。ただし、前述の通りこれは主観的なものに過ぎません。

自分が危険ゾーンにいるのか、安全ゾーンにいるのかは、本人の感覚的なものに依存するため、安全ゾーンだと思っていたら、外傷ゾーンに踏み込んでいて命を落とすということがあり得ます。

登山の難易度にもよりますが、登山者の経験が少ないのであれば、体力や天候など多様な変化の悪影響を受けやすく、場所やその時の状況によって、ゾーンは絶えず安全と危険を行き来しており、外傷のリスクは突然訪れます。この登山における心理的なゲームは、短時間で終わるスポーツと異なり長時間続きます。

けれども、内側から湧き起こる充実感は、それらすべてを覆い隠す麻薬として作用する恐れがあります。とりわけ多様なストレスや不安にさらされ、仕事や家庭における無力感や、漠然とした孤独感などを抱えている人々にとって、エッジワーク的な快楽は、効率的に自律性を取り戻す手段として有望なものに思えてくるからです。

そして、偶然であったにせよ、無事に下山できたことが容易に成功体験に転化しやすく、さらなる危険ゾーンへの挑戦を後押ししかねません。

前掲書のリングの言葉を借りるならば、様々な困難を自力で切り抜けられたことによる高揚感が生じ、「自分自身の能力に対する顕著な感覚」が芽生えるからです。このようなコントロール感は強力な魔力となります。

その場合、「解放性」と「自己啓発性」は、主観を狂わせるには十分です。通常の社会生活では体験できない自己への感覚の集中と社会システムからの離脱は、それは昨今の健康志向や自然志向の高まりと相まって、本当のリスクを見えなくする煙幕のように機能することでしょう。

予期できぬ脅威や心理的なプレッシャーを適切に管理できるという信念が強化され、ますますハイリスクな行為に駆り立てる可能性もあります。

リングは、ハイリスクスポーツの参加者に「エリート主義的志向」を見い出し、自分たちのスキルを生まれつきのもの、本能的なものだと考えているということを指摘しましたが、登山に限らず、虚栄心や承認欲求はスポーツ全般にみられるものです。技量や記録などによるレベル分けによるヒエラルキーへの固執が典型といえます。

他者を危険に巻き込んではいけない

根本的な課題として残るのは、登山に特別な意味を見い出すあまりに近代的な思想の暴走と、エッジワーク的なものに対する無自覚さによる弊害です。前近代的な信仰登拝に代わって興隆してきたのは、いわば自己崇拝的な登山なのです。

これは宗教なき時代において、身体と精神を整え、自然の倫理のごとき山河からの深淵なメッセージを受け取り、自己の向上を目指す代替宗教と言っても過言ではありません。

意外なことに、アプターはエッジワーク的な欲望について、「社会は、個人的な危険を冒したいと思っている人たちの邪魔をするのではなく、助けたほうがいい」「ただし、ほかの人たちに害を与えたり、社会自体を危険にさらしたりしてはいけない」と主張しています（前掲書）。

この結論を受け入れると、能力的に無謀な登山は、「他者を危険に巻き込む」という意味において非常に微妙なものとなります。

とはいえ、リスクのあるネイチャースポーツ全般を一律に制限することは現実的ではないでしょう。近代登山をはじめとするエッジワーク的なものが、わたしたちの文明に由来するマッチポンプ的な「微調整」の機能を担っているのであるとしたら、それを止めるのは土台無理な話だからです。

山登りで遭難が相次ぐのはなぜか…付きまとう「自己責任論」と、人を登山に駆り立てる「刺激と満足」の正体