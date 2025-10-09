◇ナ・リーグ地区シリーズ第3戦 カブスーブルワーズ（2025年10月8日 シカゴ）

カブスの鈴木誠也外野手（31）が8日（日本時間9日）のブルワーズとの地区シリーズ第3戦に「4番・右翼」で先発出場。3回の第2打席で左中間二塁打を放った。

3点リードの3回先頭で迎えた第2打席。ブルワーズ3番手のキンタナのカウント3ボール1ストライクからの5球目のシンカーが真ん中に入ったところを逃さなかった。二塁ベースに到達した鈴木に本拠地のファンから大きな歓声を受けた。

6日（同7日）の第2戦で初回1死一、二塁の好機で迎えた第1打席、飛距離440フィート（約134.1メートル）の特大3ランを放った。しかし、試合は誠也の先制3ラン以降、得点を奪うことができず3−7で敗れ、後がなくなった。それでも鈴木は「僕自身やることは変わらないですし、チームみんなで勝とうって思ってやってることは変わらないんで」と話し、「現状こうやって負けてしまってますけど、まだ試合はありますし、もちろんあっちが王手になってしまいましたけど、まだまだどうなるかわからないと思うので、諦めず、戦っていくだけかなと思います」と語った。その言葉通りの1本となった。

鈴木は今ポストシーズン（PS）はワイルドカードシリーズから6試合目で5安打目。5本すべてが長打（うち2本塁打）となっている。