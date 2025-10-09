非常に強い台風２２号は９日午前、東京・伊豆諸島の八丈島に最接近した。

同諸島南部では短時間に大雨をもたらす線状降水帯が複数回発生。気象庁は同日朝、同諸島の八丈町に大雨特別警報を発表し、最大級の警戒を呼びかけている。

同庁は８日午後、伊豆諸島の八丈町と利島、新島、神津島、青ヶ島、三宅、御蔵島の６村に暴風と波浪の特別警報を発表。９日正午前、全７町村で強風注意報と波浪警報に切り替えた。

同庁によると午前９時現在、１２時間降水量の最大値は八丈町で３４３ミリに達し、観測史上最大を更新。最大瞬間風速は午前５時台に同町で５４・７メートルを観測した。

都によると午前７時現在、伊豆諸島の各町村の避難所に計４００人以上が避難。東京電力や都などによると、八丈町、三宅村、青ヶ島村で計７０００軒以上が停電し、同町で倒木や車の横転などの被害が出ている。

台風は午前９時現在、八丈島の東約１２０キロを時速３０キロで東北東に進み、中心気圧は９４０ヘクト・パスカル、中心付近の最大風速は５０メートル。伊豆諸島では午後６時まで警報級の大雨や暴風となる可能性が高い。

一方、台風２３号は午前９時現在、日本の南の海上を北北西に時速２０キロで進み、中心気圧は１０００ヘクト・パスカル、中心付近の最大風速は２０メートル。１０日から１１日にかけて沖縄・大東島地方に接近する見通し。