武豊、G１初制覇の「裏取引」疑惑…《マイネル軍団》岡田繁幸総帥が動いていた「舞台裏」【スーパークリーク】【菊花賞】
故・岡田繁幸氏が率いたクラブ法人「ラフィアンターフマンクラブ」の馬が、初めてレースに出走したのは1987年のことだった。奇しくもこの年、武豊騎手がデビューを果たしている。だが翌1988年、二人がそれぞれに関わった馬のあいだで、意外な“因縁”が生まれることになる。いったい何が起こったのか――。岡田氏の評伝『相馬眼が見た夢 岡田繁幸がサンデーサイレンスに刃向かった日々』(河村清明著)から抜粋してお届けする。
スーパークリークとマイネルフリッセ
87年度の中央競馬・馬主ランキングの上位50位までにサラブレッドクラブ・ラフィアン（馬主登録された法人名）の名前はない。ところが、22勝を挙げた88年度はいきなり14位に登場する。繁幸の相馬眼と独自の育成法はいっそうの注目を集めていった。
88年４月、『東京スポーツ』が「中央競馬を変える男たち」と題する連載を開始した。繁幸は厩舎を開業したばかりの調教師・藤沢和雄と並んで紙面に登場した。
その記事を目にした『週刊少年マガジン』（講談社）の編集者が繁幸に競馬マンガの監修を依頼した。89年より連載を開始した『風のシルフィード』（本島幸久作）だ。
作中に、繁幸をモデルにしたオーナーブリーダー・岡恭一郎が登場する。岡はセリで３億円の馬を落札し、所有する牧場内に坂路や東京競馬場と同一のコースをつくるなど、ダービー制覇に異様なまでの執念を燃やした。
その姿は繁幸を彷彿とさせる。
マイネルフリッセとスーパークリークに「因縁が生じた」と先に書いた(前編)。舞台は１９８８年の菊花賞だ。
相馬和胤率いる柏台牧場が生産したスーパークリークはトライアル（当時）の京都新聞杯（Ｇ供砲惱仭したが、６着に敗れ、菊花賞の優先出走権を獲得できなかった。賞金順でも、フルゲート18頭に対して19番目だった。一方、きさらぎ賞を勝ったマイネルフリッセ（栗東・中村均厩舎）は出走権を保持していた。
菊花賞の出走を再考してほしい
だがフリッセは、繁幸の判断で菊花賞の出馬投票を見送った。代わりに出走がかない、３番人気でレースを迎えたスーパークリークが見事菊花賞馬に輝いた。手綱を取ったのは、この頃から“天才”の異名をほしいままにし始める武豊だった。
〈もともと私は、フリッセには菊花賞は長すぎると判断していましたが、中村均厩舎の努力を思うと、回避を云々すべきではないと考えていました。そこへ出走権のないスーパークリークの関係者より、フリッセの出走を再考してもらえないだろうかという、卒直な話があったのです。〉（『エンジョイ・ラフィアン』７号）
フリッセの回避に「なぜ？」と不満を募らせるラフィアンの会員に対して、繁幸はそう経緯を説明した。この会報で、スーパークリークの配合に関わった事実も明かしている。
ただ、この話はファンやマスコミにも広まり、「裏取引に当たるのでは」と批判を浴びた。
〈この経緯を、一部では灰色だの裏取引きだのと憶測しておりますが、たかが馬、されど馬、馬にかける者には馬にかける者のプライドがあり、まして信用を第一とする立場にある私どもには、全く心外であり、疑惑の介在する余地など皆無であります。馬にかける者には、自分の信念を持って配合した馬の能力をこの目で確かめたい、という願望が常にあります。〉（同）
繁幸は自らの思いをそう続けている。
スーパークリークはその後、天皇賞・秋（Ｇ機砲紡海、天皇賞・春（Ｇ機砲眄覇して、名馬としての評価を不動のものとした。
〈ハイペリオン系の柔らかい筋肉をもったインターメゾの繁殖に、少し硬くて骨太のノーアテンションを配合することにより、菊花賞、天皇賞を！ というのが狙いでした。〉（同）
繁幸の読みはズバリ的中した。この逸話には、ホースマンとしての繁幸の本質がよく表れている。
