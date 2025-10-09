ガールズグループのTWICEが、米ビルボードのメインシングルチャート「ホット100」で、13週連続のチャートインを記録した。

ビルボードが発表した11日付の最新チャートによると、TWICEの14枚目のミニアルバムおよびネットフリックス「K−POPガールズ！デーモンハンターズ」オリジナルサウンドトラック（OST）アルバム収録曲「Stratege（ストラテジー）」が66位、「TAKEDOWN（JEONGYEON、JIHYO、CHAEYOUNG）」が、63位を記録した。

この2曲は、それぞれ7月19日付、8月2日付の「ホット100」に入り、11週目、13週目のランクインを記録している。

10月にデビュー10周年を迎えるTWICEは、ワールドツアーや新アルバム、ファンミーティングなど、多くのイベントを企画している。世界42地域56回公演の規模で展開した6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」は注目度も高い。

10日午後1時には、10周年スペシャルアルバム「TEN：The story Goes On」とタイトル曲「ME＋ONE」を発表する予定だ。さらに18日午後5時からはソウル市内で、ファンミーティング「10VE UNIVERSE」を開催する。また20日には、ヒストリー映画「ONE IN A MILL10N」が上映される。