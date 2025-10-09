「とにかく運転手がいない」移動難民続出…過疎地域公共交通機関の【ヤバすぎる】現実

代替路線バスの廃止が目立つ地域は？

鉄道の路線廃止後の代替交通機関として位置づけられているバス。既存の路線がある場合は増便、なければ新たに運行という形で対応するのが一般的だが、そもそも鉄道が廃止に至ったのは利用客が少なかったから。

バスのほうが路線の管理維持、運行にかかるコストを抑えられるとの利点はあるが、利用客が大幅に増えるわけではない。そのため、実際には赤字の非採算路線となっているケースが多いのが実情だ。

なかでも代替路線バスの廃止が目立つのは北海道。国鉄時代もJR民営化以降も廃止になった鉄道路線が多いことも影響している。

鉄道からバスに転換した場合、地域交通法（地域公共交通の活性化及び再生に関する法律）に基づいた補助制度などを受けることができるが、いちばんの問題は深刻な運転手不足。利用客が多い路線ですら本数削減をせざるを得ない状況になっており、しかも代替路線バスの維持が大きな負担となっているからだ。

例えば、JR宗谷本線のほぼ中間に位置する音威子府駅（おといねっぷ）と南稚内の間には、オホーツク海沿岸を走るJR天北線があったが89年5月に廃止。路線バスが運行されていたが、22年9月末で宗谷バスの音威子府―浜頓別間を廃止。以降は沿線の浜頓別町、中頓別町、音威子府村が運行する『共同路線バス』に移行。ただし、乗るには前日18時までの予約が必要で、受付は電話のみだ。

深刻な「公共交通空白区間」

また、20年5月廃止のJR札沼線の北海道医療大―新十津川間のうち、途中の浦臼から新十津川、さらにその先の滝川まで運行していた空知中央バスの滝川浦臼線も22年9月末で廃止。浦臼町営のコミュニティバス路線が新設された。

さらに同じ時期には空知中央バスの上砂川線も廃止。ここは94年5月に廃止となったJR函館本線の上砂川支線のバス路線で、一部区間は同社運行の歌志内線がカバーしているが、これを補完する形で地元の上砂川町が乗り合いタクシーの運行も始めている。

そして、87年11月に廃止した国鉄胆振線（伊達紋別―倶知安）の代替路線バスも22年9月末で直通バスが廃止。道東でもJR標津線が89年4月の廃止後、運行を続けていた阿寒バスが標茶―西春別間の運行を終了。この2区間は沿線住民も利用客も少なかったが、自治体のコミュニティバスやデマンド交通にも対応しておらず、公共交通空白区間となっている。

北海道以外でも炭鉱地帯だった福岡県内陸部の飯塚―豊前川崎間のJR上山田線は民営化直後88年9月に廃止。以降、4系統の路線バスが沿線の地域交通を担っていたが、04年9月末までに全系統が廃止。その後は一部区間をコミュニティバスが対応しているが未運行区間もあり、バスを乗り継いでの移動はできない。

同じく福岡県内陸部にあった89年12月廃止のJR宮田線も西鉄の代替路線バスが97年12月で消え、JR九州バスの乗り入れも終了。沿線駅のバス停を経由していた別系統のバスも20年9月末で廃止された。

江津―三次の108.1kmを結んでいた中国地方有数の秘境ローカル線のJR三江線は18年4月で歴史を閉じ、なんと18系統の代替バス路線に細分化。だが、すでに複数の系統が廃止され、コミュニティバスやデマンド交通に代わるなど代替交通機関の再編が進んでいる。

最後の砦は自治体だが…

路線バスは鉄道に比べて新設、増便が簡単というメリットがある。だが、それは同時に廃止も容易であるということ。民間のバス会社が撤退後、最後の砦となるのは自治体が運営する交通機関だが、特にデマンド交通はタクシー、ワゴン車の乗り合いで定員にも限りがある。そのため、予約が必要なのは当然だが、自治体によってはそれとは別に役場の担当窓口に利用者登録のための手続きを済ませておかならければいけないケースも。旅行の際、一度だけ利用したいという方にとってはあまりにハードルが高い。

JR函館本線の長万部―小樽の通称“山線”区間も北海道新幹線の延伸に伴う廃止がすでに発表されているが、難航しているのが代替バスの確保だ。並行在来線問題を協議する沿線自治体の担当者らが出席したブロック会議ではバス事業者から「要望ルートのダイヤの実行は困難」とすでに白旗が上がっている。

運転手不足の深刻さを露呈した形だが、ここまで来ると赤字の不採算路線だから路線バスに切り替えればいいという以前の問題になってくる。移動難民が今後溢れないようにするためにも鉄道やバスを含めた公共交通の在り方を改めて考えてみる必要がありそうだ。

では、実際に代替路線バスが廃止になった地域の公共交通はどのようになっているのか？

後編記事『「住民の足はハイエース」…北海道最大手も白旗。【過疎地域】の公共交通機関に乗ってみてわかったこと』では、引き続き地方交通機関の厳しい現実についてお伝えします。

