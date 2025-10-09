習近平「まさかの漢字書き間違い」で中国人に衝撃走る…「中華」の「華」すら正しく書けず「小学生レベル」と批判された赤っ恥事件の一部始終

チベット自治区60周年記念揮毫でやらかした

2025年8月20日、中共中央総書記、国家主席、中央軍事委員会主席の習近平が率いる中央代表団は「西蔵（チベット）自治区成立60周年祝賀式典」に出席するためチベット自治区の区都である「拉薩（ラサ）市」に到着した。翌21日に挙行された当該祝賀式典に出席した習近平は、そこから直行で「拉薩貢嘎機場（ラサコンガ空港）」へ向かい、強制的に動員された、色鮮やかな民族服を着た少数民族の人々に見送られて専用機で北京市へ戻ったのだった。習近平のチベット自治区訪問はわずか1泊2日のラサ市滞在で祝賀式典に列席しただけであった。

祝賀式典はラサ市のポタラ宮の真向いにあり、都市広場として海抜が世界で最も高い地点にある「ポタラ宮広場」で挙行された。会場にはチベットの各民族と各界の幹部たちを始めとする2万人もの人々が参加した。定刻の午前10時になって習近平や今回の中央代表団の団長である中共政治局常務委員で全国政治協商会議主席の王滬寧（おうこねい）などが舞台に上ると、万雷の拍手が沸き上がり、ひとしきり鳴り止まなかった。

チベット自治区党委員会副書記で自治区人民政府主席の嗄瑪澤登（カルマ・チェプテン）が開会を宣言すると、中央代表団の団長である王滬寧が祝賀のスピーチを行い、その後に王滬寧が自治区人民政府に対して習近平が揮毫した書を額装した「賀匾（お祝いに贈る横額）」（以下「祝賀横額」）を贈呈した。中国語で「題詞」と言い、日本語では揮毫（きごう）と言う言葉は、著名人が依頼されて色紙などに毛筆で文字を書いたり、絵を描くことを意味する。王滬寧から祝賀横額が贈呈されると、ポタラ宮広場を埋め尽くした参加者から改めて拍手が沸き起こった。

そこで、その贈呈された「祝賀横額」が次の写真だ。

揮毫したのは「共建中華民族共同体 書写美麗西蔵新篇章 熱烈慶祝西蔵自区成立60周年 二零二五年八月二十一日」（訳文：中華民族の共同体を共に建設して 美しいチベットの新しい文章を書こう チベット自治区の成立60周年を熱烈に祝う）という文章であった。ところが、この揮毫には誰が見ても嘲笑を禁じ得ない問題点があった。

そのまま放映した中央電視台職員は処罰

何が嘲笑の対象になっているのか。

1．書き出しに「共建（共に建設する）」とあるが、「建」という漢字の部首は【廴部（えんにょう）】なのに、習近平が書いた文字の部首は【辵部（しんにゅう）】になっている。【しんにゅう】＋「聿」という漢字は存在しないので、習近平はかくも基礎的な「建」という漢字すらも正しく書けなかった。

2．次に「中華民族」とあるが、「華」という漢字は繁体字（はんたいじ）である。中華人民共和国では1950年代に繁体字を簡略化した「簡体字（かんたいじ）」が正式な文字として制定されたので、「中華」の「華」は簡体字の「华」でなければならない。さらに、簡体字で書いた文章の中に繁体字を混ぜることは国家規定の違反である。それに加えて、習近平が書いた繁体字の「華」は下部の横線が一本不足しているので、繁体字としても誤字なのである。

3．「熱烈慶祝西蔵」までは良いが、その後ろは「自区」となっている。これは「自治区」と書くべきところを、「治」を飛ばして「自区」と書いてしまったものである。今回の訪問で肝心な「西蔵（チベット）自治区」という名称を「自区」と書いたら、あたかもチベットに対して「独立して自由区を設立しろ」と煽（あお）っているように感じられる。

4．一般的に揮毫の場合は揮毫した人物の署名を最後に書き入れるのが通常だが、何故か習近平は自分の名前を書き入れるのを忘れた。その理由が何かは分からないが、一気呵成に揮毫を行った結果、文字の配分を誤り、署名を書き入れるスペースがなくなったのか。或いは、署名は存在するが、署名部分が額縁に入りきらないので、署名部分は折り込まれているのか。いずれにせよ、その真相は不明ながら、署名無しは変だ。

5．「書法（書道）」のレベルは問題外のひどさで、14億人の国民を指導する人物が書いたものとは到底思えない程であった。或る評論家は「今の小学生でさえも習近平よりも上手に書けるのではないか」と述べている。因みに、習近平は2015年のチベット自治区成立50周年祝賀式典と2021年のチベット自治区平和解放70周年祝賀式典の際にも式典に参加して、自ら揮毫した書の祝賀横額をチベット自治区に贈呈しているが、いずれの書にも習近平の署名があった。但し、上述した2回の祝賀式典で贈呈された祝賀横額の書は均整が取れた雄渾な筆致であり、どう考えても習近平以外の人物が署名を含めて揮毫した可能性が高いように思われる。

中国国営の中央電視台（中央テレビ局）は祝賀式典の様子を実況中継していたが、その時に誤って習近平が揮毫した祝賀横額の画像を放送してしまった。いくら何でもたったの四行で日付を除いて合計31文字の文章中の3文字に致命的な誤りがあるなどいうことは、中央テレビ局の番組担当者たちには想像すらできることではなかった。

このご粗末限りない祝賀横額の画像は後に録画から消去され、これと同時に番組担当者たちは不注意を理由に処罰されたという。

これはいつ揮毫されたものなのか。祝賀横額は8月21日10時に始まった式典で贈呈されたので、額縁自体は北京から持参したものと思われるが、習近平が問題の書を揮毫したのは、北京でチベットへ出発する前なのか、あるいは20日にラサに到着した後なのか。その事実は不明ながら、習近平は自分が揮毫した書を誰にも見せることなく額縁に入れて祝賀横額を完成させたように思える。たとえ国家指導者の習近平が揮毫した書であっても、書に誤りがないかを確認できる人物がその書を見ていれば、習近平に誤りを指摘して書き直しさせることはできたはずであった。だが、書は書き直しされぬまま額縁に入れられて、祝賀横額としてチベット自治区へ贈呈されたのだった。

それにしても中華人民共和国を統治し、14億人の中国国民を支配する最高権力者である習近平が、基礎的な漢字である「建」と「华」を書き間違えたということは、衝撃的な事実であると言わざるを得ない。

「恩人」李鋭の証言

2019年2月16日に101歳で死去した李鋭（1917~2019年）は1年程の短期間ながら毛沢東の秘書を務めたことで知られ、文化大革命期には投獄され、1979年に名誉回復した後は中共中央組織部常務副部長などを歴任した人物である。彼は1984年11月に習近平が河北省正定県の党委員会書記であった時に正定県を訪問して習近平と面談し、当時不遇をかこっていた習を福建省厦門（アモイ）市の副市長に推薦して異動させたのだった。習近平が今日あるのは李鋭のお陰と言って良く、李鋭は習近平の栄達をお膳立てした恩人と言える存在である。

その「恩人」李鋭が生前に香港メディアのインタビューを受けた際に習近平について述べた内容に、習が中国共産党の総書記になってから教育程度の低劣さが如実に表れている。「（率直に言うと）私は習近平と初めて面談した際に彼の教育レベルがあれほど低いとは知らなかった。君たちは知っているかい。習近平の教育レベルは小学校卒業程度でしかないのだ。さらに言えば、習近平は頑固で独りよがりな性格で、党の長老たちの忠告を全く聞こうとしない」。

李鋭は習近平の教育レベルを小学校卒業程度と喝破していたが、習近平の学歴は実際の所どうなのか。

1953年6月15日に北京市で生まれた習近平は現在72歳である。幼年時代を北京市北海幼稚園の寄宿舎で過ごした習近平は、1960年9月に北京市八一学校小学部に入学して、6年間の寄宿舎生活を送り、1965年6月に同小学部を卒業した。1965年9月からは八一学校の初級中学部（中学）に入学したが、1966年5月に始まった文化大革命により中国社会全体が混乱を来し、学校は勉強どころの状態ではなくなった。そして、八一学校は1968年に閉校となり、習近平は北京第二十五中学（高校）への転校を命じられた。

しかしながら、文化大革命期間中の1968年12月に毛沢東は「知識青年（学校教育を受けて一定の文化知識水準をもつ若者）」に「上山下郷運動（学生や幹部を農山村へ移住させて思想改造を図る運動）」を発動したので、習近平も1969年1月に陝西省延安市延川県への移住を命じられた。

1970年に大学入試が復活したが、「高考（全国統一大学入試）」は依然として禁止されていたので、習近平は「工農兵学生（労働者・農民・兵士出身の学生)」推薦制度の恩恵を受けて1975年に北京市所在の清華大学に入学し、化学工程学部で基礎有機合成を専攻し、1979年4月に卒業して「工学学士」となった。なお、習近平は1974年に中国共産党に入党を許され、共産党員になっている。

習近平は1885年から2002年までの18年間にわたって福建省に在職し、1999年には福建省長にまで上りつめた。その後は浙江省党委員会書記、上海市党員会書記を経て中央へ転じ、2007年に中央政治局常務委員、2008年に国家副主席、2012年に中国共産党中央委員会総書記、中央軍事委員会主席となり、2013年に国家主席に就任して、名実ともに中国の最高権力者になった。

そして、2002年に福建省を離れる直前に清華大学から博士号を取得しているのだ。しかも彼が取得したのは「工学博士号」ではなく、驚くなかれ、何と「法学博士号」だったのである。習近平は1998年から2002年まで「在職研究生（社会人の大学院生)」として清華大学の人文社会学院で「マルクス主義理論と思想政治学」を専攻し、卒業時点で彼が提出した博士論文は「中国農村市場化研究」であった。

習近平は1999年から2002年まで間は福建省長として多忙を極めたはずであるし、ましてや工学学士ではあっても法学士ではないので法学の基礎はない。その彼が、授業の度に福建省の省都である福州市から清華大学のある北京市まで通えるはずながない。当時はインターネットも初期段階でネット経由のオンライン授業を受けることもできなかった。

中国の指導者や上級幹部が、在職研究生としてろくに授業を受けることなく修士号や博士号を取得して自分の経歴に箔をつける例は山ほどあるようだが、実質的な学歴にコンプレックスを持つ習近平も例外ではなかったようだ。

それでは習近平の博士論文は誰が書いたのか。世間に流布している所では、後に福建省江夏学院経済学院の教授で副院長でもあった劉慧宇（りゅうけいう）＜女性＞が代作したと言われている。その証拠に彼女自身の論文「経済のグローバリゼーションと中国の農業発展」と習近平の博士論文には大きな類似点が3か所もあり、両者の内容は極めて近似していると言われている。

こうしてみると、習近平が清華大学で工学学士となったのも、工農兵学生として優遇されて、ろくに勉強しなくとも「押し出し」で卒業させられた可能性が高い。上述した習近平の学歴を検証してみると、まともに学校で勉強したのは小学校までであり、実質的には小学校卒業ということになるのではないか。李鋭は習近平の教育レベルを小学校卒業程度と述べていたが、その通りで、習近平の教育レベルは小学校卒業程度であると言えよう。

中国共産党指導者で最高、60もの綽名

巷では習近平を揶揄して「小学博士」と呼ぶが、これは教育レベルが小学校卒業程度の博士の意味で、習近平を嘲笑した綽名（あだな）である。毛沢東を崇拝して毛沢東二世を自認し、今や中国の独裁者となった習近平は、中国国民から忌み嫌われる存在となっている。このため、習近平には綽名が多い。中国の最高権力者が実質的に統治していた時期の綽名だけを数えると、毛沢東は1個、臂平と江沢民はそれぞれ3個、胡錦涛は1個となり、4人合計で8個だが、習近平は何と大雑把に数えただけでも60個に及んでいると言われている。

習近平の比較的有名な綽名を紹介する。

１．習包子（習肉まん：習近平が人気取りのために北京市内にある有名な肉まん店をお忍びで訪れ、肉まんを庶民と一緒に食べてことを揶揄して命名されたもの）

２．小学生、小学博士 （理由は上述の通り）

３．洗浄瓶（習近平＜xi jin ping>の発音が、洗浄瓶＜xi jin ping>と同じ）

４．維尼，維尼熊（体形がくまのプーさん＜Winnie the Pooh＞と似ているので、維尼＜wei ni＞と呼ぶ。ただし、中国では「くまのプーさん」は発禁扱いとなっている）

５．習特勒＜Xitler：シットラ―>(ナチスドイツの独裁者であるヒットラー＜Hitler>をもじって、独裁者と非難したもの)

60個もの綽名で呼ばれる程に人気があるというなら喜ばしいが、忌み嫌われて嘲笑された結果として名付けられたものだから、自業自得の一言に尽きる。なお、最も使用頻度が高いのは「習包子（シ―パオツ）」である。

ところで、中国の最高指導者（中国共産党の総書記兼軍事委員会主席）の第三代であった江沢民が第四代の胡錦涛に続く第五代の最高指導者に習近平を抜擢した理由は、習近平が凡庸で愚鈍に見えたので、実権を掌握したとしても江沢民に反逆することはないと判断したからだと言われている。ただし、その判断が間違いだったことはよく知られたところではあるが。

習近平は「小学博士」と揶揄される程に教養レベルは低いかも知れないが、14億人の国民の最高指導者を現在までのところ通算3期合計で13年間も務めていることを考えると、政治の世界における権謀術数の水準は博士級と言って良いのではなかろうか。

