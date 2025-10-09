【神保町・トロワバグ】「静かに本を読みたい日」に行きたい純喫茶

長い時間をかけて愛されてきた飴色のインテリアに、いつもの席。

たくさんの人が通り過ぎていく純喫茶には、楽しい日も悲しい日にも寄り添う優しさがあります。東京喫茶店研究所二代目所長の難波里奈さんが気分に合わせて、行きたい純喫茶について綴ります。第5回目は「夏の夕暮れを見た日に行きたい純喫茶」について。

写真はすべて著者撮影

文字や写真で満ちた海

神保町の街は、まるで文字や写真で満ちた海のようだ。歩くたびに、古書の匂いや紙の音が耳に届き、あたかも別の世界に迷い込んだかのような感覚に包まれる。古本屋をいくつか覗いた後、必ず立ち寄るのが東京堂書店。日差しが和らぐ午後、少しの寂しさを感じながら手に取ったのは、センチメンタルなテーマの本だった。

本を抱えて、次に向かうのは「トロワバグ」。階段を一段一段降りるたびに、日常の喧騒から少しずつ遠ざかる気がする。店主と軽く言葉を交わした後、好きな珈琲を頼んだら、あとは本の世界に身をゆだねるだけ。地下ならではの落ち着いた明るさが漂う店内が、心を静めてくれる。ページをめくりながら、気づけば本の世界にすっかり吸い込まれている。

現実と白昼夢のあいだ

ひとときの読書の後、キリの良いところで本を閉じると、現実の世界にふっと戻る瞬間が訪れる。ふと、ここにいる人たちは、どれほどの孤独や寂しさを抱えているのだろうと考える。笑顔を浮かべながらも、家に帰ったらひっそり涙を流すこともあるのかもしれない。だからこそ、自分だけの時間を大切にできるこの空間で心を整え、明日への活力を得ているのだろう。

一杯ずつ、その人のためだけに丁寧に淹れられる珈琲。静かな時間の中で、私は再び文字の世界に吸い込まれていく。現実と白昼夢のような間を行き来するこの世界が、私の心にとっても何よりも大切な場所。

「こんな日には、あの純喫茶へ」#8

【カフェ トロワバグ】

東京都千代田区神田神保町１丁目１２−１ 富田ビル B1F

