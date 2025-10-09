●きょう9日(木)は穏やかな空模様。日中は快晴のところも

●台風22号は八丈島付近に最接近。あす10日(金)にかけて日本列島から遠ざかる見通し

●新たに台風23号が発生。3連休の前半頃、南西諸島や九州などに影響が広がるおそれ



きのう8日(水)から、この時間にかけて台風22号が日本列島に向かって北上。非常に強い勢力で、八丈島付近に最接近しています。

現在、線状降水帯も発生しており、気象庁は伊豆諸島北部・南部に台風を要因とする暴風、波浪の特別警報を発表。さらに南部の八丈町に大雨特別警報を発表し、土砂災害や河川の増水、高波に最大限の警戒を呼び掛けています。





今後はさらに東よりに進み、あす10日(金)にかけて日本列島から遠ざかる見通しです。





一方、きのう8日(水)の午後、新たに台風23号が発生しました。





この先、しばらく北上を続け台風22号の後を追うように、本州の南岸を通過する見込みです。

まだ予報円が大きく、進路にもばらつきがありますが、22号の時より少し西に大回りする可能性があり、3連休の前半頃、南西諸島や九州など影響が広がるおそれがあります。



今のところ、この台風23号も県内への影響はさほど大きくなさそうですが、この週末からの3連休遠出を予定している方は、台風23号の動向もこまめに確認するようお願い致します







きょう9日(木)の午前中はところどころで雲が広がりますが、午後はよく晴れて、雲のほとんどない快晴のところも出てくる予想です。

日中は少々風が強く吹きます。洗濯物が飛ばされないようご注意下さい。







日中の最高気温は山口市内は30度。その他内陸や瀬戸内側は28度前後と、平年より高めですが、北風が流れ込むことで空気は冷たく感じられそうです。





この先、週明け13日(月)までは比較的穏やかな空模様。日中は最高気温が30度に届く日もあり、まだ汗ばむ暑さが続きますが、朝晩は涼しい空気が流れ込む予想です。

特にあす10日(金)の朝は底冷えが強くなります。今夜は身体を暖かくしてお休みください。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）