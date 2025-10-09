「内定取り消し」から世界へ！…大学講師への道を失い、「お先真っ暗」だった研究者が単身アメリカへ旅だったワケ

波乱万丈、紆余曲折…80歳を目前に破天荒な天才数学者が振り返る「人生談」！

「内定取り消し」から始まった社会人生活

努力は報われず、正義は滅びる。されど挑戦の日々 秋山仁

私の社会人生活は、“内定取り消し”という出鼻を挫かれる形で始まった。25歳の夏、私は大学院修士課程で留年している時に、ユネスコの教育事業による国際派遣で、アフリカ・ガーナのクマシ工科大学に数学の講師として赴任することが決まった。

ところが、赴任直前の1972年1月に、ガーナで軍部によるクーデターが起き、軍部支配のアチャンポン政権が擁立され政情不安に陥ったため、折角決まった内定が取り消しとなってしまった。

就職活動は振り出しに戻り、お先真っ暗な社会への旅立ちだった。

やっとのことで得た仕事

百パーセントのための百二十パーセント 本田宗一郎（本田技研工業創業者）

内定取り消しの憂き目にさらされ、急遽、職探しに奔走し、拾ってもらったのが駿台予備校だった。これが、私と駿台との関係の始まりだ。

翌年、ひょんな縁がキッカケで、日本医科大学（日医）の数学教室の助手の職も得ることができた。就職先が何もないときに自分を拾ってくれた恩義を駿台に感じていたので、1年で辞めることはせずに駿台の仕事も続けた。

職を得て、医学生や予備校生に数学の講義をしながらも、あくまでも自分が一番力を注いでいたのはグラフ理論の研究だった。今見ると、ささやかなものだが、なんとか論文を書き始めた。数学会の講演でも細々と発表するようになり、研究者の端くれとして活動を始めた。

その一方、やっとのことで手にした日医や駿台での講義も全力投球した。それは私の性分からで、「やるからには死に物狂いになって体当たりし、相手（学生）にも自分にも有意義な時間にしよう」という仕事に対する意識が根底にあったからだ。

そのため、講義の準備にも毎回かなりの時間を費やした。学生たちのひたむきさと私の熱意がピッタリ共振し、結果的に日医でも駿台でも私は学生たちから、それなりの評価を受けたと自負している。それが20代後半から30代初めに私がいた環境だ。

芽生え始めたグラフ理論研究への意欲

Things do not happen. Things are made to happen. John F. Kennedy

（ものごとは何もせずに起こるものではない。起こすものだ） ジョン・Ｆ・ケネディ（米国第35代大統領）

学生たちに教えることは楽しかったが、なぜか心が満たされない。このまま日本の中でグラフ理論を研究していても、自己満足だけで終わってしまうような気がした。

グラフ理論の本場、米国に渡って武者修行をしてみたい、と思うようになった。フランク・ハラリー教授が書いた専門書（Graph Theory）でグラフ理論を学んだこともあって、彼のいるミシガン大学への留学を試みた。ハラリー教授にダメ元で次のような手紙を書いて出した。

「私は日本でグラフ理論を勉強している者です。先生の指導のもとで、本格的にグラフ理論を研究することを望んでいます。どうか研究員として受け入れてください。もし、受け入れていただければ、未解決な問題に死に物狂いで挑戦することを誓います」

下手な英語だったが、思いの丈を綴った。当時、自分の書いていた何編かの論文も、参考のため同封した。

しばらく返事は来なかった。きっと、著名なハラリー先生のところには毎日どっさり、郵便物が届く。日本の名もない若者の手紙なんかに一々目を通してなんかいられないのだろうと、返信を半ば諦めていた。そんなある日、赤青の縞模様の封筒に入った航空便が届いた。

「君からの手紙を受け取った。同封されている論文はまだ読んでいないが、私のもとで死に物狂いになって研究したいという熱意は気に入った。アナーバー（ミシガン大学のある地名）に来て、もっと大きなテーマに挑戦してみたらどうだ」

ハラリー先生からの返信だった。

夢のようなその文面を読み間違えていやしないかどうか心配で、何度も何度も、その手紙を読み返した。嬉しくて嬉しくて、エアメールをビニール袋に入れて枕の下に敷いて寝た。その時は、もう心はミシガンに飛んでいた。

それから、日医と駿台に、“首になる覚悟”で留学の意向を伝えた。ありがたいことに、どちらも休職扱いにしてくれて、「帰国を待っている。向こうで頑張って成果を挙げてこい」という温かい言葉で私を送り出してくれた。

『「毎日15分位は指導してやる」「早く日本に帰ったほうがいい」…渡米した若手数学者を待ち受けていた「試練」の連続』へ続く。

