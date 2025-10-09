「ディズニー・ハロウィーン」＆「リメンバー・ミー」の世界を満喫！【映え写真】とともに楽しむ秋のディズニーリゾート®レポ

今年の東京ディズニーリゾート®では、「ディズニー・ハロウィーン」とディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』をテーマにした新イベント「ラソス・デ・ラ・ファミリア」が登場！魅力満載のパレードや特別メニュー、映えスポットが盛りだくさん。こよりさん、ここなさんが現地で取材し、ハロウィーンの楽しさをたっぷりレポートします♪

＜東京ディズニーランド編＞ヴィランズ主催のハロウィーンパーティー

Check! ヴィランズたちとパレードでエネルギッシュに盛り上がろう 東京ディズニーランドのパレードルートでは、ディズニーヴィランズが主催する、誰もが思わずテンションが上がるパレード「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」を開催中！今年も魅力的なヴィランズたちが登場し、ハロウィーンの妖しさと興奮を楽しめること間違いなし♪ パレードのスタートでは、映画『プリンセスと魔法のキス』のヴィラン、ドクター・ファシリエが、パーティーの始まりを告げるフロートで登場。パレードが停止すると、ヴィランズたちとミッキーたちが誘う刺激的な音楽にあわせてダンスを披露し、パーティーがスタート！会場のボルテージが高まると、フロートから炎やスモークが空へと炸裂し、最高潮のフィナーレが待っていますよ。 Check! ハロウィン限定！ヴィランズの魅力が詰まったスペシャルセット ディズニー映画『101匹わんちゃん』のクルエラ・ド・ビルをイメージしたホットドッグや、ハロウィンらしい見た目も美しいドリンク、可愛らしいグミ付きスナックケースなど、特別なハロウィンを楽しむためのセットをご紹介！ スペシャルホットドッグ（スウィートチリ・ミートソース＆チーズソース） 赤いパンに、黒いミートソースと白いチーズソースをトッピングし、クルエラ・ド・ビルの印象的なカラーリングを再現。甘辛いスウィートチリソースがアクセントとなり、味のバランスが絶妙です。 「パッケージがとても可愛くて、パンの赤が強いインパクトを与えています！ハロウィンらしいビジュアルで、ちょっと強さを感じるデザイン。チーズが入っていて味が優しく、ミートソースとの相性が抜群でした。クルエラっぽさも感じられて、ハロウィンの雰囲気が楽しめました」（ここなさん） スペシャルドリンク（パンプキンミルク＆コーヒーゼリー） やさしい甘さのパンプキンミルクに、ほろ苦いコーヒーゼリーがよくあいます。紫イモのソースをかけた、ハロウィーンらしい色合いのドリンク。 「まず味がとてもおいしい！見た目が紫で、下にコーヒーゼリーが入っていて、カフェオレのようなまろやかさ。コーヒーの苦味が気になる方でも楽しめる味わいです◎。 ハロウィンらしい可愛いデザインで、パッケージにもヴィランズがいてテンションが上がります♪」（こよりさん） グミキャンディー、ミニスナックケース付き 雲の上で寝ているゴーストがデザインされたミニスナックケース。半透明のケースに包まれたグミが透けて見える、可愛さ満点のデザインです。

＜東京ディズニーシー編＞ディズニー・ハロウィーン＆『リメンバー・ミー』の魅力が満載！

Check! ミッキーたちと一緒に盛り上がる！「ディズニー・ハロウィーン・グリーティング」ダンスパーティー 「ディズニー・ハロウィーン・グリーティング」では、ミッキー＆ミニーが可愛らしいハロウィン衣装で登場し、観客と一緒にダンスで盛り上がります！ 「トリック・オア・トリート！」の合言葉とともに、たくさんのお菓子と大きなパンプキンを載せた船でミッキーマウスと仲間たちが登場。メディテレーニアンハーバーで、ハロウィーンの楽しいひとときを楽しんでくださいね。 Check! 「リメンバー・ミー」の世界が広がる「ラソス・デ・ラ・ファミリア」が開催中 東京ディズニーシーのロストリバーデルタで、9月17日（水）〜11月2日（日）まで『リメンバー・ミー』の世界をテーマにした新イベント「ラソス・デ・ラ・ファミリア」が開催されます。 メキシコの伝統文化「ディア・デ・ロス・ムエルトス」をモチーフにした、色鮮やかで温かみのある世界が広がります。 橋“プエンテ・ブエナ・ヴィスタ”周辺にはカラフルなガイコツやマリーゴールドが飾られ、映画の雰囲気が楽しめます。 さらに、キャストから「ディア・デ・ロス・ムエルトス」を紹介するリーフレットももらえます。リーフレットにはカラベラ風のお面がデザインされていて、一緒に写真を撮れば、さらにムードを盛り上げてくれますよ♪ Check! 「リメンバー・ミー」インスパイアされた華やかなメニューとドリンクを楽しもう！ 陽気なマリアッチと華やかなダンスが楽しめるアトモスフィア・エンターテイメントや、特別メニューも登場。「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」では『リメンバー・ミー』に登場するマリーゴールドをイメージしたスペシャルメニューも！ シーフードサルサソースのライスボウル（サーモン、骨付きソーセージ、チーズ） ライムの爽やかな酸味とパラペーニョの辛さが効いたサルサソースに、色鮮やかな野菜やサーモン、ソーセージをトッピング。ガイコツ形のトルティーヤで、メキシコの「ディア・デ・ロス・ムエルトス」（死者の日）を象徴的に表現しています。 「ソースがおいしくて、辛さは控えめでとても食べやすかったです。魚やお肉、野菜がたっぷりでヘルシー感もありつつ、満足できました。オレンジ色で、リメンバーミーのマリーゴールドをイメージしたデザインが可愛くておしゃれ♡ エビも入っていて、個人的にとても高ポイントでした！ ガイコツ型のトルティーヤは、チーズ味のクラッカーになっていて、さらに楽しさをプラスしていました」（こよりさん） 「リメンバー・ミー」ドリンク（オレンジ＆マンダリンオレンジ） ディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』に登場するマリーゴールドをイメージした、華やかなスペシャルドリンク。オレンジとマンダリンオレンジをブレンドし、爽やかでフルーティーな味わいが楽しめます。 「オレンジとマンダリンオレンジが絶妙にあわさった、フルーティーで爽やかな味わいが最高でした！見た目も華やかで、まるで『リメンバー・ミー』の世界にいるみたい。マリーゴールドのモチーフも可愛くて、気分も明るくなりました」（ここなさん）

ハロウィーンの魅力満載！東京ディズニーリゾート®で映えるスポットを探そう♪

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、それぞれのパークならではのハロウィーンデコレーションが登場。魅惑的なヴィランズのパーティーや、パンプキンをテーマにした可愛らしい装飾が待っています。 ハロウィーン限定のグッズを身に着けて、素敵な写真を撮ってみてくださいね。 東京ディズニーランド パーク内には、ヴィランズのパーティーをテーマにしたデコレーションが登場！ エキサイティングで魅惑的な雰囲気が漂うハロウィンを楽しみながら、素敵な写真が撮れる映えスポットがいっぱいです♪ 東京ディズニーシー 東京ディズニーシーでは、パンプキンをモチーフにした装飾がいっぱい！ パーク内を歩きながら、どこにあるか探して楽しんでみてくださいね。素敵なスポットを見つけたら、写真もお忘れなく！ 「ディズニー・ハロウィーン」と『リメンバー・ミー』の世界が織り成す、陽気で華やかな秋のひとときを、ぜひパークで体験してみてください♪ ※2025年9月16日時点の情報です。内容が変更になる場合があります。

