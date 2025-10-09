私が死んでも世界は続く？なぜ家康は日光に「神」として祀られた？世界各地で王墓が築かれた理由は？…さまざまな「謎」に挑む現代新書７選！
私が死んでも世界は続く？
なぜ家康は日光に「神」として祀られた？
世界各地で王墓が築かれた理由は？
なぜ無意味な仕事が増えるのか？
なぜ老い、死ぬのか？……
現代新書の「謎シリーズ」は、そうした疑問を第一線の研究者や思想家が鮮やかに解きほぐしています。哲学から歴史、経済、科学まで、世界のさまざまな「謎」に挑む現代新書を紹介します。
野矢茂樹『哲学の謎』
私が死んでも世界は続くだろうか。理由は？
「時が流れる」のは本当か。
他人に意識があるとなぜわかる？
実在、知覚行為、自由など哲学の根本問題を専門用語ではなく日常生活レベルで考察する画期的対話篇です。
他者・意味・行為・自由など、哲学の根本問題を日常生活レベルの対話形式で問い直したロングセラー。
「世に哲学の専門家は少なくない。……そして数多くの論文が生産される。だが、根本的な問題であればあるほど、もとの粗野な姿のまま残されている。もし、学問や職業と無縁の素人たちが、成熟も洗練も無視して無邪気で強靱な思索をそこに投げ掛けたなら、哲学の専門家たちも立ち往生するしかないだろう。必要なのはただ、知的蛮勇なのだ。」（はじめにより）
高藤晴俊『日光東照宮の謎』
絢爛豪華な日光東照宮は徳川家康を「神」と祀る。
なぜ日光の地なのか。
東照大権現とはいかなる神か。
創建にまつわる謎と、彫刻群が伝える壮大なコスモロジーを解読します。
江戸のほぼ真北――東照宮を江戸の真北に祀るということは、都城制における大内裏の位置を北端に設けるのと同様の意味があったのではないか。すなわち、久能山において神として再生された東照大権現が、江戸城の真北に遷座されることによって、その神格が「宇宙を主宰する神」と一体化されたことを意味しよう。つまり、東照大権現を「宇宙を主宰する神」へと昇華せしめるために、江戸城の真北に遷座しなければならなかったのである。これこそが、東照宮の日光遷座の最大の理由であったのである。――本書より
中山康樹『ビートルズの謎』
デビューの謎から解散の真相まで徹底検証！
映画『レット・イット・ビー』の警官出動は「やらせ」だった？
ビートルズが解散したのは70年ではない？
──伝説となったさまざまなエピソードの真相に迫ります！
誰がブライアン・エプスタインにビートルズを教えたか。
発禁ジャケットはなぜうまれたか。
なぜ、どのように解散したのか。
今も新証言や資料が発掘され、伝説が覆されている！驚愕あふれる一冊です。
酒井隆史『ブルシット・ジョブの謎』
誰も見ない書類をひたすら作成するだけの仕事、無意味な仕事を増やすだけの上司、偉い人の虚栄心を満たすためだけの秘書、嘘を嘘で塗り固めた広告、価値がないとわかっている商品を広める広報……私たちはなぜ「クソどうでもいい仕事（ブルシット・ジョブ）」に苦しみ続けるのか？
なぜブルシット・ジョブは増え続けるのか？
なぜブルシット・ジョブは高給で、社会的価値の高い仕事ほど報酬が低いのか？
世界的ベストセラー、デヴィッド・グレーバー『ブルシット・ジョブ クソどうでもいい仕事の理論』の訳者による本格講義！
渡辺努『世界インフレの謎』
なぜ世界は突如として物価高の波に飲み込まれたのか？
ウクライナの戦争はその原因ではないことは、データがはっきりと示している。
では"真犯人"は……？
元日銀マンの物価理論トップランナー、異例のヒット『物価とは何か』の著者が、問題の核心を徹底考察します。
なぜインフレがはじまったのか？
だれも予想できなかったのか？
――経済学者も中央銀行も読み間違えた！
ウクライナ戦争は原因ではない？
――データが語る「意外な事実」
米欧のインフレ対策は成功する？
――物価制御「伝家の宝刀」が無効になった！
慢性デフレの日本はどうなる？
――「２つの病」に苦しむ日本には、特別な処方箋が必要だ！
本書の「謎解き」は、世界経済が大きく動くダイナミズムを描くのみならず、日本がきわめて重大な岐路に立たされていることをも明らかにし、私たちに大きな問いかけを突きつける――
河野一隆『王墓の謎』
「王墓はなぜ築かれたのか？」
本書のテーマは、この素朴な疑問である。
エジプトのファラオが築いたピラミッド、中国の皇帝たちが造った山陵など、人類史には王の埋葬のためのモニュメントが数多くある。それらは、王が自らの権力を誇示するために築造したと考えられている。したがって、王墓の大きさは権力の大きさに比例する、王墓は王の権力の象徴にほかならない、という理解が常識とされており、教科書にもそう書かれている。
しかし、本書ではこの定説に真っ向から反論し、新たな視野から王墓を理解することを目的とする。
本書では、王墓にまつわる次のような謎に挑む。
・「王墓＝権力の象徴」説は、いかにして定説になったのか
・王墓は、権力者が命じた強制労働の産物なのか
・墓造りのエネルギーを、なぜ農地の拡大や都市整備に投下しなかったのか
・葬られたのは「強い王」か「弱い王」か
・高価な品々が、なぜ一緒に埋められたのか
・なぜ人類は、世界各地で王墓を築いたのか？
・「大洪水伝説」が残る地域と、王墓の誕生した地域が重なるのはなぜか
・王墓は、危機に瀕した社会が生き残るための最終手段か
・王が神格化され強大な権力を持つと、王墓が衰退するのはなぜか
この本は、「王墓＝権力の象徴」というステレオタイプな理解で停止してしまっている私たちの思考を根本から問い直すものである。王墓は、王自らの権力欲のためのものではなく、人々が自ら進んで社会の存続を王に託した時に、はじめて誕生する。
王墓は、王を神へ捧げるための舞台であり、権力や富の集中を防ぐために、人類が発明した優れた機構なのだ！
古代史ミステリーの「定説」を覆す、必読の書！
飯島裕一『老化と寿命の謎』
ベテラン科学記者が研究の最前線をわかりやすく紹介。
「長い老い」を豊かに過ごすためにこれだけは知っておきたい最新知識！
・400年生きるサメと若返るクラゲ
・老化を引き起こす活性酸素
・「細胞分裂の回数券」テロメアとは？
・代謝と有害物除去を担う「オートファジー」
・寿命に関わる遺伝子の発見
・フレイル予防のポイント
・筋肉が衰えるサルコペニア
・転倒は結果でもあり原因でもある
・認知症と物忘れはどう違う？
・なぜ高齢者は眠りをそれほど必要としていないのか？――。
健康であっても、そうでなくても、老化と向き合うすべての人に贈る処方箋。信濃毎日新聞の大好評連載を書籍化。