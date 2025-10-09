死亡事故相次ぐボクシング業界…JBCがさらに不祥事を重ね、帝拳が名乗りを上げた！

死亡事故が相次ぐ中、前代未聞の不祥事が起きる

今年8月2日の興行に出場したライト級・浦川大将選手とスーパーフェザー級・神足茂利選手が、試合後、相次いで死亡。この重大事故を受け、安全対策の抜本的な強化が求められている日本のプロボクシング界だが、業界内では日本ボクシングコミッション（JBC）への不信感がかつてないほど高まっている。

事故からわずか10日後、後楽園ホールで前代未聞の不祥事が起きていたことが新たに判明したのだ。

「8月12日の後楽園ホールで、試合の前日計量と同時に行なわれるはずの医師による検診がなかったんです。医師が来ていなかったので、計量だけを行なって、検診は試合当日の直前に済ませたんです」（興行スタッフ）

階級制スポーツであるボクシングでは、前日に体重計量を行った直後に、医師による検診が義務付けられている。これは、過酷な練習や急激な減量によって健康状態を確認し、試合に出場できる状態かどうかを医学的に判断するためのものである。

血圧や脈拍の測定、脱水症状や意識レベルの確認などを行ない、医師が危険と判断すれば試合は止められる。過去、この検診で異常が見つかり試合が中止になったケースもあるは。それだけに、「事故予防の第一関門」とされる重要な手続きだ。

しかし、12日の興行では、JBCの連絡ミスにより医師が派遣されていなかったという。

「JBCはそれを隠すように試合当日の検診で済ませ、興行を強行しました。しかも、このミスを公表せずに終わらせたんです。普段は選手やジムの過失に厳罰を下すJBCが、自分たちの不手際には触れない。あまりに無責任です」（前出スタッフ）

8月2日に死亡事故が発生したときは、JBCの安河内剛事務局長が「原因を究明して、可能な手をすべて打ちたい」と語っていた。しかし、実際に出された対策は、東洋太平洋タイトルマッチの12ラウンド制を10ラウンドに減らすという内容だった。

これには関係者たちから「10ラウンド制のほうが安全という医学的根拠はありません。世間向けのパフォーマンスで、何かやっているように見せたかっただけでしょう」という声が上がっていた。

こうしたJBCの空回りが続いていたからこそ始まったのが、国内大手の帝拳ジムによる「帝拳セーフ・ボクシング・プロジェクト」だ。

10月4日の興行から、日本医科大学と連携し、高度救命救急センターと直結するホットラインを確立。試合時には専門医と救急救命士が待機するドクターカーを常設するなど、医療体制を一新した。定期健診データの共有や日常の健康管理にも踏み込んだ体制だ。

本来、こうした安全システムはJBCが構築・運用すべきものだ。しかし、帝拳はその機能不全を見限り、一ジムの立場で医療機関と直接交渉し、独自の安全網を整備するという異例の行動に出た。帝拳関係者はこう語る。

「8月の事故を受け、今後は安全対策なしでは興行を開催できないと判断しました。9月6日の興行を延期し、10月4日までに新体制を整える必要がありましたが、JBCはまったく動きませんでした」

それどころか、8月12日の興行ではさらに別の問題も指摘されていた。メインイベントで敗れた挑戦者・白石聖（志成）が試合後に体調不良を訴え、担架で救急搬送されたとき、監督すべき立場の人間が不可解な行動をとっていたという。

「安河内事務局長や健康管理担当者が、先に帰ってしまっていたんです。主催者はかなり怒っていました。対策の強化どころか、運営する資格すら疑わしいです」（現場スタッフ）

ボクシングの事故については、ボクシング関係者たちが、「どんな対策をとればいいか…」と困った顔を見せていたが、それは起きた事故をきちんと検証していないからだ。結果、ネット上でも「減量が問題なのでは」、「レフェリーのストップを早めるべき」と、推論ばかりが飛び交う。

職員大量解雇で救急搬送の手際が悪くなっている

しかし、最も深刻な問題点として指摘されているのは病院搬送の手際だ。実は2023年12月の試合が原因で亡くなった穴口一輝さんの事故でも、搬送手順や病院選定に疑問が上がっていた。にもかかわらず、JBCは何の改善も行わず、8月の事故でも同じ問題が再発させたことは大きな問題だと言える。

「通常、医務室には2人の医師が待機しているんですが、最初の事故でひとりの医師が自分の病院に同行してしまい、2件目の対応が悪くなっていたんです」（JBC関係者の証言）

そもそも最初の搬送先も、40分かかる遠方の病院であり、なぜそこなのかという疑問が出ていた。これは「2023年夏ごろに安河内事務局長が『その病院を優先しろ』と指示していた」というJBC職員の証言があるが、2023年末に起きた事故の検証をしていれば、そこを改善できたはずだった。

「調査委員会が検証したはずなのに、誰も報告書を見ていない。現場にいた人々が詳しく話を聞かれたってこともなかったのから、形ばかりの検証で終わらせた疑いもある」（協会関係者）

JBCの対応力低下には、5月に発覚したタイムカード不正問題で5人の職員が解雇などで排除され、人手不足に陥ったことも影響していた。処分された職員のうち3人は、病院搬送を担当する経験豊富なインスペクターだったからだ。

「業界では『5人を今すぐ戻せ』という声が高まっています。不正とされた件も職員側は争っていて、法的措置も始めている。もう安河内さんにJBCを任せておけないという空気があります」（協会関係者）

今回帝拳が強化したのは病院搬送のスムーズな仕組みだ。ジムは今後、この仕組みを他の主催者の興行にも広げたい意向を示しているが、まさにJBCへの失望と怒りが生んだ自主防衛といえる。「まずはコミッションの機能不全を立て直さないと」とは、JBC内部からも聞かれる声だ。過酷な競技であるボクシングの存続は、選手の命を守る環境を整えられるかどうかにかかっている。

