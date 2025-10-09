「魔性の女」と思われる行動９パターン
学校や仕事、そしてプレイベートにおいて、「魔性の女」と言われるような状況は避けたいもの。では、どのような行動によって、「魔性の女」と思われてしまうのでしょうか。そこで今回は「魔性の女」と思われることを防ぐために、「『魔性の女』と思われる行動９パターン」を紹介させていただきます。
【１】男性が追いかけてくると引く。
男性をその気にさせるまでが醍醐味（だいごみ）と感じているため、男性が追いかけてくるような状況となった場合、サッと身を引きます。
【２】男性に恋人がいても（既婚者でも）、積極的にアプローチする。
恋人や既婚の有無に関わらず、男を見る目が色っぽいことが特徴です。
【３】常に男性が途切れない状態である。
恋人と別れたら、すぐに告白されて、いわば男性が順番を待っている状態です。
【４】恋敵の男性を競争させて喜ぶ。
恋愛におけるライバルの存在を明らかにし、男性を競わせます。「Ａクンにはこんなことをしてもらって、嬉しかった。」など、男性が煽ります。
【５】自分に恋人がいても、ほかの男と積極的にデートに誘う。（誘わせる）
恋人の存在を明らかにしながらも、積極的にアプローチすることで、男性に（彼氏に対する）優越感を与え、テンションを上げます。
【６】甘えるが、決して媚びない。
お金のある男性だからといって、すがるようなことはなく、媚びることはありません。
【７】その気が無い男性に対して、気があるように見せかる。
スキンシップなどをフル活用して、男性に甘え、「その気がある」ように見せかけます。
【８】男性の前で極端に性格が変わる。
男性の前でのキャラクターの変化が極めて大きく、周囲の女性はビックリします。
【９】男性からお金と心を奪い取る。
男性自ら見返り求めずにお金をつぎ込む関係性があります。
みなさんの周りの「魔性の女」はどのような特徴があるでしょうか。ご意見をお待ちしております。
