◆米大リーグ 地区シリーズ第４戦 タイガース９―３マリナーズ（８日・米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）

１勝２敗で後が無くなったタイガースが８日（日本時間９日）、マリナーズとの地区シリーズ第４戦、３点差をはね返して９―３と逆転勝ち。対戦成績を２勝２敗のタイとした。リーグ優勝決定シリーズ進出をかけた第５戦は１０日（日本時間１１日）、マリナーズの本拠シアトルで行われる。

第３戦で王手をかけたマリナーズは２回。７番カンゾーンが右前先制タイムリー。４回には無死満塁から併殺打の間に２点目。５回には主砲ローリーの右前タイムリーと３点目を挙げた。

タイガースは４回まで右腕ミラーに２安打に抑えられていたが、ディングラーの二塁打で１点を返すと代わった２番手スパイアーから代打ジョーンズが適時二塁打、９番バエスが同点タイムリーと３連打で追いついた。

一度火がついたタイガース打線は止まらず、６回には不振が続いていた４番グリーンが左腕スパイアーのスライダーを右翼席上段への飛距離１３８メートルの特大アーチで勝ち越し。マッキンストリーの適時打とバエスの２ランで７―３と一気に突き放した。

その後も２点を追加しタイガースが圧勝した。