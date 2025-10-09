今季、何度も優勝争いを演じてきた菅楓華（20）がミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメントで念願の初優勝を飾った。2005年生まれのプロ2年目。ルーキーイヤーはメルセデス・ランキング63位でシードを逃したが、168センチの長身を生かした大きなスイングから繰り出す豪快かつ正確なショットを武器に大型新人として期待された。

【写真】綺麗なフォロースイング 1998年度生まれ“黄金世代”の原英莉花

今シーズンはQTランク20位からの参戦だったが、開幕から2週連続2位を含む4週連続トップ10入りを果たし、トップ10入り12回（ランク1位）を記録するなど安定した成績を残していた。念願の初優勝を飾り、メルセデス・ランキングでは佐久間朱莉（22）、神谷そら（22）に続く3位へと大躍進した。ゴルフ担当記者が言う。

「宮崎市出身で、実家はコメとキュウリ、トマトなどのハウス栽培をする代々続く農家。3人姉妹の末っ子で、香妻琴乃や柏原明日香などを輩出した地元の日章学園で中高とゴルフを続け、高校在学中の2023年にプロテストを一発合格した逸材です。

ただプロテスト後のQTで5位に食い込みながら、後日スコア誤記が発覚して失格に。QTランク104位からのスタートになったが、そこから這い上がり、プロ1年目は22試合の出場でトップ10入り4回を記録した。シード入りできなかったが、今年は前半戦出場権獲得ラインのQT20位からの参戦となり、開幕戦から大活躍を見せた」

菅は悔しい経験をするたびに大きく成長するゴルファーだと言われている。その原点が宮崎市内で農家を営む父親の言葉だったという。

「QTの失格で天国から地獄に突き落とされ、落ち込んでいた時に"立ち止まっていては強くはなれないよ"と父親から声を掛けられたという。この言葉を支えに練習を再開し、結果を残した。

プロ1年目に『東海クラシック』で優勝争いに絡み、2位で迎えた最終日に山下美夢有、岩井明愛と同じ最終組でラウンドした時は75と大崩れして初優勝を逃していますが、そういう経験を糧にして強くなっていくタイプのプロです」（前出・ゴルフ担当記者）

2005年度生まれの同学年には、高校2年時に全米女子アマを優勝した馬場咲希がいる。一昨年のプロテストで合格した同期生でもある。1年遅れてプロテストに合格したが、すでに初優勝を飾っている入谷響（メルセデス・ランキング17位）、荒木優奈（同10位）も同学年だ。他にも「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」でプレーオフの末2位になった中村心、トップ10入り2回でランキング54位の徳永歩、一昨年のプロテストで2位に5打差をつけてトップ合格の清本美波がいる。

「女子ゴルフ界では渋野日向子、原英莉花ら1998年度生まれの"黄金世代"、古江彩佳ら2000年度生まれの"プラチナ世代"、岩井姉妹を筆頭とする2002年度生まれの"ツインズ世代"などが知られている。2005年度生まれはまだ名称が定まっていないが、次々とスターが誕生して、その層の厚さは1998年度生まれを凌ぐ。まさに"シン・黄金世代"といってもいいのではないか」（ツアー関係者）

「グリーン上のプレーが素晴らしい」

そうしたなかでも世代を代表した存在になるとして期待されている筆頭格が菅なのだ。クラブメーカー関係者はこう言う。

「昨年オフ、マネージメント会社の関係で、西武の今井達也らプロ野球選手の自主トレ合宿に参加している。そこでケガをしないトレーニングを学び、一緒に参加していたソフトボールの上野由岐子からも練習の心得などの金言をもらった。異なる競技から学んだことも、今シーズンの結果に結びついているのではないか」

菅が大きく数字をのばしたのはパーオン率（14位→9位）、パーオンホールの平均パット数（17位→6位）、パーセーブ率（25位→7位）だ。プロゴルファーの沼沢聖一氏が解説する。

「菅プロの魅力は3メートル前後のパットを入れてくる集中力の高さでしょうね。まだまだショットの精度は高くないが、グリーン上のプレーが素晴らしいですね。パーパットも決める、バーディーパットも決めるとなれば、ピンチもピンチにならなくなる。ピンチをパットのうまさで切り抜けていく。そこが一番の強さでしょう。

2位争いを何度も経験した選手が、一度優勝すると殻を破るというか、勝つゴルフができるようになる。優勝回数を重ねていくんじゃないですか。今回のような粘りのある勝ち方、集中力の高さを見ていると、米女子ツアーでも通用するし、本人も視野に入っていると思います」

今年の「Vポイント×SMBCレディス」で菅は、2日目に渋野日向子とのラウンドとなった。ラウンド後に「私も米国に行きたい気持ちがあるので、良い言葉をもらいました」と話していた。待望の初Vから、どのような飛躍を見せるのか。

※週刊ポスト2025年10月17・24日号