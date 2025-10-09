噺家の柳亭小痴楽氏が進行

10月8日、東京都江東区のTFTホールで、新型『日産リーフ』の国内発表会が開催された。既にワールドプレミアされているクルマゆえ、メインステージには紗幕がかかっているものの姿がうっすらと見えている状態で、両側には初代と2代目（現行型）リーフも展示された。

発表会は噺家の柳亭小痴楽（りゅうていこちらく）氏がステージ脇の高座からリーフにまつわる噺を挟みながら、日産チーフビークルエンジニアの磯部博樹氏が新型リーフの概要を説明。同日本マーケティング&セールス/日本アフターサービス執行職の杉本全氏が新型リーフ投入にあたっての市場背景を説明するという、今までにないユニークなものとなった。



10月8日、東京都内で新型『日産リーフ』の国内発表会が開催された。 篠原政明

磯部氏や杉本氏が語った要旨を紹介しておこう。

新型リーフは『ライフスタイルを進化させる次世代メインストリームEV』がコンセプト。どんなクルマよりも気持ち良くドライブできるクルマで、EV性能を磨き上げて誰もが安心して乗れるEVを目指した。

エクステリアはCd＝0.26という優れた空力性能を実現し、室内には調光パノラミックガラスルーフ（遮熱機能付き）を日産車で初採用。新開発の3-in-1EVパワートレインは走行性能の気持ち良さを追求した。さらに、セーフティシールド360やプロパイロット2.0に加え、インテリジェント・ディスタンスコントロールといった安全性能、先進運転支援も充実。

こうした積み重ねの結果、新型リーフのWLTCモード航続距離は702kmを達成。初代の200km（2010年）、2代目の322km（2017年）および450km（2019年）に対し、大幅に向上している。

EV普及の『壁』は、取り払われたか？

2010年の初代リーフ登場以来、日産はハイブリッドのeパワーを含めて電動化へ積極的に取り組み、現在、EVとeパワーの国内累計販売台数は160万台を超えた。EVオーナーからは「力強い」、「静か」、「自宅で気楽に充電できる」といった声が寄せられているという。

だが、まだEVに抵抗感のある人にとって、『航続距離』、『インフラ』、『価格』が普及の壁となっている。



発表会の進行を務めた噺家の柳亭小痴楽（りゅうていこちらく）氏。 篠原政明

航続距離は前述のように不満ないレベルに達した。インフラは、現在の日本では急速充電が約1万1000口、普通充電が約2万6000口、計約3万7000口まで拡充しており、これはガソリンスタンドの数よりも多いそうだ。

そして価格。今回発表された78kWhバッテリー搭載のリーフ『B7』は、上級グレードの『G』が599万9400円、エントリーグレードの『X』が518万8700円。Xは従来型（60kWh）の『e＋X』（525万3600円）より安い。まだ補助金は確定していないが、従来型と同程度となれば、Xは430万円程度で購入できる。

さらに来年2月ごろ発表予定の55kWhバッテリーを搭載した『B5』なら、補助金が従来型と同程度なら350万円前後になるという。もはやEV普及の『壁』は、取り払われたのかもしれない。

オーテック・バージョンも同時に登場

今回の発表会では、日産モータースポーツ&カスタマイズが新型リーフをベースにしたカスタマイズカー『オーテック（AUTECH）』を同時に発表した。リーフ・オーテックは現行型に次ぐ2代目となる。

エクステリアは、メタル調フィニッシュの専用パーツを車体下部に装備し、フロントバンパーには海を進むボートの後方に生じる波のパターン『航跡波』をモチーフとした模様を取り入れたシグネチャーLEDや、ドットパターンのシグネチャーフィニッシャーを採用。また、繊細な造形のスポークフォルムをダーク金属調塗装で仕上げた、19インチの専用アルミホイールも装備している。



日産モータースポーツ&カスタマイズの『オーテック』バージョンも同時デビュー。 篠原政明

インテリアは、次世代素材『テーラーフィット』のシートと、シートベルトも合わせて、インテリア全体をブラック基調でコーディネート。また、各所に『AUTECH』ブランドを象徴するブルーステッチを、さらに、インストバッドにはブルーパイピングも施すなど、新型リーフの高級感や特別感を高めたモデルとしている。

価格は651万3100円。10月17日から受注を開始し、来年1月末からデリバリーを開始する予定だ。

なお日産では、新型リーフ用の純正アクセサリーパーツも同時に発表。アンダープロテクターやイルミネーション、フレキシブルラゲッジボードなど、さまざまなパーツで自分だけのリーフをカスタマイズが可能だ。

日産リーフのスペック

日産リーフB7 G

［ ］内はB7 X

全長×全幅×全高：4360×1810×1550mm

（プロパイロット2.0装着車の全高は1565mm）

ホイールベース：2690mm

最低地上高：135mm

車両重量：1920［1880］kg

最小回転半径：5.3m

一充電走行距離：685［702］km

（プロパイロット2.0装着車は670［687］km）

交流電力量消費率：133［130］Wh/km

（プロパイロット2.0装着車は137［133］Wh/km）

モーター型式：YM52（交流同期電動機）

最高出力：160kW（218ps）

最大トルク：355Nm（36.2kg-m）

バッテリー総電力量：78kWh

WLTCモード航続距離：685［702］km

（プロパイロット2.0装着車は670［687］km）

駆動方式：FWD

サスペンション：Fストラット Rマルチリンク

タイヤサイズ：235/45R19［215/55R18］

価格：599万9400円［518万8700円］



日産リーフB7 G 篠原政明