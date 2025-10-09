【GiRLS by PEACH JOHN】♡ガーリーなブラセットコレクション

PEACH JOHNの妹ブランド【GiRLS by PEACH JOHN】から、冬の新作コレクションが登場♡ホリデーシーズンにぴったりのパールやフリルをあしらったデザインや、毎日使えるシンプルなブラセットまで勢ぞろい。すべてプチプラで使いやすく、見た目も着心地も妥協しないラインナップです。新色も登場しているので、気分を変えたい季節のインナー選びにぴったりです。

ナチュラル派に♡シンプルレースブラセット



なちゅこれシンプルレースブラセット

自然な丸みのあるバストを叶える「なちゅこれシンプルレースブラセット」（税込\2,178）は、軽やかなつけ心地と滑らかなシルエットが魅力。

カップ表面のダーツを1本だけにすることで、トップスに響きにくい設計に。新色のベージュは、どんなファッションにもなじむ万能カラーです。

B～Eカップ、UB65～75まで展開。毎日を心地よく過ごしたい方におすすめ。

ラクして美胸♡ノンワイヤーの新色も登場



りらこれレーシィノンワイヤーブラセット

「りらこれレーシィノンワイヤーブラセット」（税込\2,178）は、締めつけ感が苦手な方にぴったり。繊細なストレッチレースを贅沢に使ったデザインで、新色のブルーグリーンが仲間入り。

アンダーバストには伸びないテープを採用し、ラクなのにしっかりフィット。ナチュラルで上品な印象を与えたいときにおすすめの一着です。

サイズ：BC/DEカップ(UB65/70/75)

盛りたい派必見♡脇高ブラ＆レースアップデザイン



もりこれ脇高レーシィブラ/もりこれ脇高レーシィショーツ

ブラ

サイズ:A～Eカップ(UB65/70/75)

ショーツ

サイズ：S/M/L

もりこれ脇高レースアップブラ/もりこれ脇高レースアップショーツ

美しいボリューム感を作る「もりこれ脇高レーシィブラ」（税込\2,178）と、谷間を自在に調整できる「もりこれ脇高レースアップブラ」（税込\2,178）も新登場。

脇高設計で脇肉をすっきり見せつつ、L字型ワイヤーで自然な谷間をメイク。

別売りショーツ（\1,078～\1,200）と合わせれば、統一感のあるスタイルが完成します。ミントやボルドーの新色が、冬の気分を盛り上げてくれます♡

ブラ

サイズ:A～Eカップ(UB65/70/75)

ショーツ

サイズ：S/M/L

プチプラで叶う冬のインナーアップデート♡



GiRLS by PEACH JOHNの冬コレクションは、デザイン性と着け心地を両立した優秀ライン。\2,178～と手に取りやすい価格で、毎日の下着選びがぐっと楽しくなります。

冬のファッションに合わせて、インナーから気分をアップデートしてみませんか？お気に入りの一着で、自分らしい魅力をもっと輝かせましょう。