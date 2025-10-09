女子プロのバンカーショットを解説！一発脱出できる秘密とは？

なかなか上達しないバンカーショット。

もしかすると、その打ち方が自分に合わなかっただけかも？

女子プロの打ち方も人それぞれ。合う打ち方を見つけ出そう！

アドレス：幅広のスクエア ボール位置：左 スイング：左軸でダウンブロー｜砂がしっかりとれてミスしにくい

Point 大きなフォローでボールを砂ごとしっかり飛ばす

Point 左軸で振るためフィニッシュで右足が地面から離れる

左目でボールを見て頭を動かさない

今回比較する３選手の中で、一番ベーシックなバンカーショットが淺井選手です。バンカーショットはフェースを開くことが大切と言われていますが、それはロフトを寝かすだけではなく、バンスを地面に向けるためでもある。バンスから砂に着地させるとソールが砂の中を滑っていき、エクスプロージョンという砂の爆発を使って脱出することができます。

淺井選手はアドレス時のスタンス幅が広めで（❶）、スタンス向きはスクエア。ボールは左寄りにセットしています。ボールを左にセットするとアウトサイド・イン軌道で振りやすくなるので、ヘッドを鋭角に入れるダウンブローで打てる。砂をしっかりとってボールを飛ばすことができます。そのためには重心を真ん中かやや左において、頭を動かさずに背中を反らすようにしてバックスイングする（❸）。このとき左目でボールを見ると頭が動いてしまうのを防げます。トップからは左足を軸にして振り下ろしましょう。

いかがでしたか？ 左目でボールを見て頭を動かさないことをぜひ意識してみてくださいね。

淺井咲希

●あさい・さき／1998年生まれ、兵庫県出身。151cm。

解説＝向江寛尚

●むかえ・ひろたか／1972年生まれ、東京都出身。法政大学ゴルフ部出身で、現在はオンワードゴルフアカデミー二子玉川でディレクタープロを務める。また、グローブライド本社のオノフラボでもレッスン中。

写真＝中野義昌、相田克己