お笑いコンビ「しずる」の純さんが自身のXを更新。結婚式会場で撮影したお笑い芸人大集合の豪華なプリクラショットを公開し、話題となっています。



【写真】「結婚式でプリクラ最高かも」（実際の写真）

純さんは10月6日、「結婚式でプリクラ最高かも」と投稿し、お笑いコンビ「大自然」しんちゃんの結婚式で撮影した4枚のプリクラ写真を公開。



写真にはお笑いコンビの金属バットやマユリカ、「スカチャン」のヤジマリー。さん、バイク川崎バイクさんなど、たくさんのお笑い芸人が集結して楽しそうにポーズする様子が収められています。蛙亭の中野さんや紅しょうがの稲田さんらも自身のXに芸人仲間とのプリクラショットや結婚式の様子を公開しています。



豪華なメンツのプリクラショットに、ネット上では「最高」「みんないい笑顔」「盛れてていい」「フォーマルな場でもプリクラだと一気に楽しい思い出になる」「バリすごいメンバー」などの声が上がりました。



投稿は拡散し、「どの機種だろう」「何の機種ですか？」などと機種を知りたいという声も。



そんな声を受けてか、純さんは投稿を更新し、「【今後どなたかの最高結婚式参考用】こちらのものだったみたいですよ」として、PicTokyoが運営するレンタルフォトブースだったことを紹介しました。



PicTokyoの公式サイトによると、元々はアメリカで人気を集めるフォトブースサービスだそう。従来のプリクラ機のようなボックス型ではなく、機材はコンパクトな形のため、結婚式や各種イベントに簡単に設置できるのが特長です。また、一眼レフカメラが搭載されているため、プロカメラマン顔負けの高画質な仕上がりも魅力のようです。



【おことわり・10月9日午前8時】当初、配信した記事の中で、「ピン芸人のヤジマリー。さん」としていましたが、正しくは「『スカチャン』のヤジマリー。さん」でした。記事を修正いたしました。