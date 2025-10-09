男子テニスマスターズ上海大会で暑さにより体調不良者が続出。男子テニス協会(ATP)が、猛暑時の大会運営における正式な規定の導入を検討しています。大会では、気温30度、湿度最高80％という環境下で、けいれんや嘔吐(おうと)などの体調不良による棄権が相次いでいます。

大会最多5回目の優勝を目指すノバク・ジョコビッチ選手も3回戦で嘔吐し、4回戦でもメディカルタイムアウトが必要となりました。「仕事場での厳しい一日だった。肉体的に非常に過酷だった。連日の湿度80％超えは厳しすぎる。特に昼間プレーする選手にとって、この日差しと暑さは一層耐え難い」と話しています。

ATPの規定によると、熱波などの悪天候時には同協会のスーパーバイザーが会場の医療チームや開催地の公的機関と連携し、試合中止などの判断を下すことになっています。

また、ATPは「ATP医療サービスチームはそのほか、極度の暑さに対して複数の対策を講じており、大会中の選手の健康を守るよう努めている」とコメント。一方で「現行の規定は常に見直しが行われている。猛暑時の大会運営に関する正式な規定の導入など追加措置について、選手、大会運営者、医療専門家と協議して検討を続けている」と述べています。