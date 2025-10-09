「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が8日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（後9・00）に出演。共演したことがある人とテレビ局で会った際に「初めまして」とあいさつしてしまう理由を明かした。

この日のテーマは「人付き合いから逃げたい女たち」。とにかく人付き合いから逃げたい女たちが処世術についてトークした。

人付き合いが苦手というあのは、街中で知り合いを見かけた際は「逃げちゃいますね」とした。すると、MCの上田晋也からテレビ局で会った時にはあいさつするのかを尋ねられた。

これに「前にちょっと会ったことがあるなっていう人と、今日共演ってなっても“初めまして”って言っちゃう」とした。その理由について「何回も何回もだったら大丈夫なんですけど…本当にちょっと会ったことがあるぐらいの人だと“会ったことありましたっけ?”みたいなのを言われるのが怖くて」と説明した。

忘れられていた場合が「ショック」のため「怖いから先手で“初めまして”って」と伝えると、上田は「おかしい、おかしい」とツッコミ。共演者たちも「嫌だ嫌だ」「えぇ!?」とびっくり。

上田が「相手に同じ気持ちを味わわせようとしてるじゃん」と、相手がショックを受けると指摘したが、あのは「それはいいです」と自信が傷つくよりもいいと伝えてスタジオを爆笑させた。