ミュージカル『忍たま』キャスト交通事故で怪我
ミュージカル『忍たま乱太郎』の公式Xが更新され、11日に開幕する同ミュージカルのキャストについて一部変更となることが発表された。
【写真】キャスト変更が続く…ミュージカル『忍たま』謝罪文
Ｘでは「10月11日（土）に開幕いたします、『ミュージカル「忍たま乱太郎」第15弾 再演 走れ四年生！ 戦え六年生！〜閻魔岳を駆け抜けろ〜』に関しまして、本公演に斉藤タカ丸役として、川口ナオさんの代役で出演を予定しておりました荒田至法さんの所属事務所から交通事故で怪我をしたと連絡があり、荒田至法さんの出演を見合わせることになりました。斉藤タカ丸役の代役として田中幸介さんにご出演いただきます」と報告。
田中が出演するのは、・11日（土）12:00・17:30公演、12日（日）14:00公演、13日（月祝）12:00・17:00公演で、「15日(水)以降の出演者および公演に関する情報は改めてご案内いたします」と伝えている。
最後に「度重なる変更となり、公演を楽しみにお待ちいただいておりましたお客様に、さらなるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、ならびに直前の発表となりましたこと、心よりお詫び申し上げます。 何卒ご理解ご了承を賜りますようお願いいたします」と謝罪した。
