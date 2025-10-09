ごはんがすすむ 里芋と鶏肉のシンプル煮【材料】（3~4人分）里芋 8個鶏もも肉 1枚サヤインゲン 4本<煮汁>だし汁 250~300ml酒 大さじ 3みりん 大さじ 2砂糖 大さじ 3しょうゆ 大さじ 3【下準備】1、里芋は皮をむいてひとくち大に切る。鍋に入れ、ひたひたの水を加えて火にかけ、竹串が刺さるまでゆで、水気をきる。2、鶏もも肉はひとくち大に切る。3、サヤインゲンは分量外の塩を入れた熱湯でサッとゆで、水に取る。粗熱が取れたら軸を切り落とし、長さを3等分に切る。【作り方】1、鍋に里芋、＜煮汁＞の材料を加えて強火にかける。煮たったら鶏もも肉を加えて落とし蓋をし、煮汁が少なくなるまで40〜50分、弱めの中火で煮る(煮汁は里芋がひたる位に加減して下さい)。2、器に(1)を盛り、サヤインゲンを散らす。