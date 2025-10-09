ハトやカラスなど…人間のそばに最も多い鳥「陸鳥」たちの生態とは【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

山、森、人里……大地で暮らす陸鳥たち

人間にとって最も身近な鳥たち

山の林間から街中の電線まで、私たちの暮らしのすぐそばには、さまざまな鳥が姿を見せます。そうした鳥たちの多くは、川や湖といった水辺ではなく、大地を拠点に生活している「陸鳥」と呼ばれるグループに属しています。身近な存在として親しまれているスズメやカラス、ハトなども、この陸鳥にあたります。

陸鳥は、森林や農地、人家の周辺など、地域によって多様な環境に適応して暮らしています。たとえば、街中ではコンクリートのすき間に巣をつくるハトが見られ、里山ではカラスが器用に針金ハンガーを使って巣材を集めています。郊外の草地や林ではウグイスやウズラのような鳥たちが、それぞれのすみ処で独自の暮らしを営んでいます。

人間に近い距離に生きる鳥が多いのも陸鳥の特徴です。人の出す食べ物を利用したり、ときには農作物に影響を与えたりと、人とのかかわりもさまざまです。その一方で、ライチョウのように高山にひっそりと暮らし、厳しい自然環境の中で生き抜く陸鳥も存在します。

陸鳥たちは、水辺を離れたさまざまな地形の中で、それぞれの方法で環境に適応しながら生活しています。その姿は、私たちにとって最もなじみ深く、同時に多様性に富んだ鳥の世界を感じさせてくれるのです。

主な「陸鳥」のすみ処

ハトやカラスなど人間の生活範囲内でよく見られる鳥から、ライチョウのように高山でひっそりと暮らす種まで、陸鳥は広大な大地のいたるところに生息しています。

都市部

人間からエサをもらうハトや、人間が使う針金ハンガーを巣の材料にするカラスなど、人とのかかわりが多い。 ● ハト

● カラス

農地

雑草の種子や落ち穂、小さな昆虫など、地表にあるエサを効率よく採るために、地上を歩き回るのが得意な鳥が多い。 ● ウズラ

● ヒバリ

森や山

ウグイスのようにきれいなさえずりが特徴的な鳥や、周囲の樹木や地面に溶け込むような、茶色・灰色・緑がかった色味の羽を持つ鳥が多い。 ● ウグイス

● ライチョウ

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話』監修：小宮輝之