◇ア・リーグ地区シリーズ第4戦 タイガース 9―3 マリナーズ（2025年10月8日 デトロイト）

ア・リーグ第6シードのタイガース（中2位）が本拠で第2シードのマリナーズ（西1位）に9―3で逆転勝ちし、対戦成績を2勝2敗とした。リーグ優勝決定シリーズ（LCS）進出を懸けた第5戦は10日（日本時間11日）にシアトルで行われる。

第3戦を8―4で制してLCS進出に王手をかけたマリナーズが、この日も先に主導権を握った。今季14勝のタイガース先発マイズに対し、2回2死二塁から7番・カンゾーンの右前適時打で先制。4回には無死満塁から併殺の間に1点を追加し、5回にも無死二塁から今季60本塁打の2番・ローリーの右前適時打で3―0とリードした。

しかし、マリナーズ先発ミラーに4回まで2安打無得点に抑えられていたタイガース打線が5回に爆発した。1死一塁から7番・ディングラーの左中間適時二塁打で1点を返し、ミラーをKO。代わった2番手・スパイアーから8番・ジョーンズ、9番・バエスが連続適時打と、4安打を集中させて3―3の同点に追いついた。

6回には4番・グリーンが右翼席へ高々と打ち込む今ポストシーズン（PS）1号ソロを打ち込んで4―3と勝ち越し。さらに無死二塁から6番・マッキンストリーの右前適時打で1点を加え、バエスの左越え1号2ランでこの回一挙4点を挙げた。7回には2番・トーレスにも一発が飛び出して8―3とリードを広げ、8回にも1死一、三塁からバエスの三ゴロが併殺崩れとなって追加点。バエスは4打数2安打4打点の大活躍だった。