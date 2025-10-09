紅茶好き必見のアドベントカレンダーに新作ホワイトが登場。ジョージスチュアートティでクリスマスをカウントダウン

2025年10月8日現在、スリランカ最古の紅茶ブランド「ジョージスチュアートティ」から「紅茶のホリデーカレンダー2025」にホワイトが新たに登場しています。

家族や友人へのギフトにぴったり

毎年人気の紅茶アドベントカレンダーに、新色のホワイトが仲間入りしました。明るいデザインはお部屋にもなじみやすく、今年は紅茶ビギナーでも楽しめる飲みやすいフレーバーを厳選。12月1日からクリスマスまでの24日間を華やかに彩るギフトにぴったりのアイテムです。

・紅茶のホリデーカレンダー2025（ホワイト）

全24袋入りで、フレーバーティー20袋（13種）、ノンフレーバーティー1袋、ハーブティー1袋、スパイスティー2袋（1種）を楽しめます。

お部屋になじむクリームホワイトのデザインで、A4サイズ相当の持ち運びやすい大きさも魅力。紙袋ショッパーMサイズに最大6個まで入ります。

紅茶ビギナーにも親しみやすい人気フレーバーを厳選し、評判の高い17種をセレクト。「ライチ」や「クイーンズチョイス」「ヴィンテージアールグレイ」など人気のフレーバーは2袋ずつ入っていて、違った飲み方で楽しめるのも魅力です。

価格は2800円。

数量限定で、公式オンラインショップとGINZA SIX（銀座シックス）B2Fの期間限定ショップで販売中。

以下の予定でポップアップストアがオープンします。

・10月1日から27日までGINZA SIXB2F（食品フロア内）

・10月11日から12日までJAPAN TEA EXPO 2025（東京都立産業貿易センター台東館6,7F）＜事前チケット予約制＞

・10月14日から20日まで福岡三越 本館B2F（食品催事場内）

※価格は税込です。

