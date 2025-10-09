午前６時２３分、気象庁は伊豆諸島南部に大雨特別警報を発表しました。線状降水帯が発生し、これまでに経験したことのないような大雨となっています。何らかの災害がすでに発生している可能性が高く、警戒レベル５に相当します。

【写真を見る】台風22号最新情報 線状降水帯発生、最大瞬間風速70メートルで伊豆諸島直撃 今後の進路と勢力は？台風23号の詳しい情報も…気象庁発表

命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保しなければならない状況ですので、最大級の警戒をしてください。

■台風22号

非常に強い台風第２２号は、八丈島の南南東約５０キロにあって１時間に

およそ２５キロの速さで北東へ進んでいます。八丈島西見では９日５時２４

分に最大瞬間風速北東の風５４．７メートルを観測しました。

非常に強い台風第２２号は、９日６時には

八丈島の南南東約５０キロの

北緯３２度４０分、東経１４０度０５分にあって、

１時間におよそ２５キロの速さで北東へ進んでいます。

中心の気圧は９４０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は５０メートル、

最大瞬間風速は７０メートルで

中心から半径１３０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風となっています。

また、中心から半径３９０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。



この台風は９日７時には、八丈島の南東約６０キロの

北緯３２度５０分、東経１４０度２０分にあって、

１時間におよそ２５キロの速さで北東へ進んで

いるものと推定されます。

中心の気圧は９４０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は５０メートル、

最大瞬間風速は７０メートルで

中心から半径１３０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風が

また、中心から半径３９０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いているものと推定されます。



台風の中心は、１２時間後の９日１８時には

関東の南東の

北緯３３度４０分、東経１４４度４０分を中心とする

半径６５キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９４０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は５０メートル、

最大瞬間風速は７０メートルが予想されます。

予報円の中心から半径２１０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

２４時間後の１０日６時には

日本の東の

北緯３４度０５分、東経１５１度２５分を中心とする

半径９５キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４５メートル、

最大瞬間風速は６５メートルが予想されます。

予報円の中心から半径２６０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。

■台風23号

台風第２３号は、日本の南を

１時間におよそ３０キロの速さで北西へ進んでいます。

台風第２３号は、９日３時には

日本の南の

北緯２１度５０分、東経１３６度１０分にあって、

１時間におよそ３０キロの速さで北西へ進んでいます。

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートルで

中心から半径２２０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。



台風の中心は、１２時間後の９日１５時には

日本の南の

北緯２３度３０分、東経１３４度５０分を中心とする

半径６５キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。

２４時間後の１０日３時には

南大東島の東南東約２３０キロの

北緯２４度４０分、東経１３３度０５分を中心とする

半径９５キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。

４８時間後の１１日３時には

奄美大島の南約１９０キロの

北緯２６度４０分、東経１２９度５５分を中心とする

半径１８５キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。

７２時間後の１２日３時には

九州の南の

北緯２９度３０分、東経１３１度００分を中心とする

半径２６０キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２３メートル、

最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。

なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。