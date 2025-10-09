新朝ドラ『ばけばけ』個人全体・コア視聴層で1位発進＝週間テレビ番組注目度ランキング
●5年半ぶりの合体企画に幅広い年齢層の視線
視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(9月29日〜10月5日)をまとめた。
『ばけばけ』10月9日放送の第9話より (C)NHK
○自民総裁選の影響で報道番組が上位に
9月29日にスタートしたばかりのNHK連続テレビ小説『ばけばけ』が個人全体・コア視聴層の両ランキングで1位発進。新しい朝ドラへの関心の高さが数字に表れている。
秋改編期直前の編成が進む中、映画枠ではフジテレビ『土曜プレミアム・映画「真夏の方程式」』が個人全体で3位、コア視聴層で2位にランクイン。東野圭吾原作の人気ミステリーが週末の視聴者を引きつけた。
また、自民党総裁選が行われた影響で、NHK『首都圏ニュース845』や『NNNストレイトニュース』、『報道ステーション』といった報道番組も上位にランクイン。政治の転換期に視聴者の関心が集まった週となった。
コア視聴層ランキング
個人全体ランキング
○所ジョージが「なんということでしょう!」
『大改造!!劇的ビフォーアフター×ポツンと一軒家合体スペシャル』(ABCテレビ・テレビ朝日系)は、個人全体で64.1%、コア視聴層で57.8%の注目度を獲得し、両部門で上位にランクイン。2つの長寿番組を掛け合わせた5年半ぶりの合体企画は、「家」をテーマに幅広い年齢層の視線を集めている。
舞台は南フランスのリゾート地コート・ダジュール。樹齢100年の巨木が店内から天井を突き破って生えているという、前代未聞の物件が登場した。日本人夫婦が営むフレンチレストランの大改造に挑んだのは、ガーデンリフォームの匠・金井良一さん。天井からの雨漏りや床の亀裂、さらには建物倒壊の危機という深刻な状況に対し、金井さんは地元フランス人職人チームと協力して改修を進めた。
異国の地での苦労が重なる中、完成したアフター公開の場面では匠自身が感極まって涙を流す場面も。スタジオで見守っていた所ジョージも感動のあまり「なんということでしょう!」と久々に番組の名フレーズを叫び、パネラーの林修も「まいりました」と感服する展開となった。
番組後半の『ポツンと一軒家』パートでは、番組史上初となるフランスの山岳地帯へ。アルプス山脈南西部の険しい山道を進む道中では、切り立った崖や山間の小さな集落が次々と現れ、ヨーロッパならではの壮大な風景が視聴者を魅了した。
たどり着いたのは、今年3月にミシュラン1つ星を獲得したレストラン「カンテサンス」を営むクリストフさん一家。山で採れるハーブを使った料理や、娘のクレモンティーヌさんがシェフを目指す姿も紹介され、家族の絆が描かれた。
●松岡昌宏と川島明が率直な心境を告白
個人全体5位にランクインしたのは、人気企画「インタビュアー林修」2本立てとなった『日曜日の初耳学』(MBS・TBS系)の秋の2時間スペシャル。
1本目のゲストは、今年6月にTOKIOとしての21年間の活動に終止符を打った松岡昌宏。解散について「『TOKIO』という名前を背負っていくのはもうつらいなと」と率直な心境を明かした。決断には時間がかからなかったといい、「次の日には発表しました」と語っている。
番組では大親友の井ノ原快彦がリモートでサプライズ登場し、デビュー前夜の思い出を披露。さらに『ナースのお仕事2』で恋人役を演じた観月ありさもリモートで参戦し、赤面必至のキスシーン裏話を暴露する場面も。松岡軍団から相葉雅紀や西畑大吾のコメントも寄せられ、多方面からの証言が興味深い内容となった。
2本目のゲストは、2025年「好きな司会者ランキング」で堂々1位に輝いた川島明。『ラヴィット!』でMCを務める朝の顔が、器用さゆえに抱いていた意外な劣等感を打ち明けた。林修との大喜利対決も実現し、川島の真骨頂である言葉のセンスが光る場面も。
川島軍団として若井おさむ、ネゴシックス、天津飯大郎、ムーディ勝山らベテラン芸人もリモートで参戦。最愛の母から叩き込まれたという「誰も傷つけない笑い」のエピソードも語られ、川島の芸風のルーツが明らかになった。
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら
視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(9月29日〜10月5日)をまとめた。
『ばけばけ』10月9日放送の第9話より (C)NHK
○自民総裁選の影響で報道番組が上位に
9月29日にスタートしたばかりのNHK連続テレビ小説『ばけばけ』が個人全体・コア視聴層の両ランキングで1位発進。新しい朝ドラへの関心の高さが数字に表れている。
また、自民党総裁選が行われた影響で、NHK『首都圏ニュース845』や『NNNストレイトニュース』、『報道ステーション』といった報道番組も上位にランクイン。政治の転換期に視聴者の関心が集まった週となった。
コア視聴層ランキング
個人全体ランキング
○所ジョージが「なんということでしょう!」
『大改造!!劇的ビフォーアフター×ポツンと一軒家合体スペシャル』(ABCテレビ・テレビ朝日系)は、個人全体で64.1%、コア視聴層で57.8%の注目度を獲得し、両部門で上位にランクイン。2つの長寿番組を掛け合わせた5年半ぶりの合体企画は、「家」をテーマに幅広い年齢層の視線を集めている。
舞台は南フランスのリゾート地コート・ダジュール。樹齢100年の巨木が店内から天井を突き破って生えているという、前代未聞の物件が登場した。日本人夫婦が営むフレンチレストランの大改造に挑んだのは、ガーデンリフォームの匠・金井良一さん。天井からの雨漏りや床の亀裂、さらには建物倒壊の危機という深刻な状況に対し、金井さんは地元フランス人職人チームと協力して改修を進めた。
異国の地での苦労が重なる中、完成したアフター公開の場面では匠自身が感極まって涙を流す場面も。スタジオで見守っていた所ジョージも感動のあまり「なんということでしょう!」と久々に番組の名フレーズを叫び、パネラーの林修も「まいりました」と感服する展開となった。
番組後半の『ポツンと一軒家』パートでは、番組史上初となるフランスの山岳地帯へ。アルプス山脈南西部の険しい山道を進む道中では、切り立った崖や山間の小さな集落が次々と現れ、ヨーロッパならではの壮大な風景が視聴者を魅了した。
たどり着いたのは、今年3月にミシュラン1つ星を獲得したレストラン「カンテサンス」を営むクリストフさん一家。山で採れるハーブを使った料理や、娘のクレモンティーヌさんがシェフを目指す姿も紹介され、家族の絆が描かれた。
●松岡昌宏と川島明が率直な心境を告白
個人全体5位にランクインしたのは、人気企画「インタビュアー林修」2本立てとなった『日曜日の初耳学』(MBS・TBS系)の秋の2時間スペシャル。
1本目のゲストは、今年6月にTOKIOとしての21年間の活動に終止符を打った松岡昌宏。解散について「『TOKIO』という名前を背負っていくのはもうつらいなと」と率直な心境を明かした。決断には時間がかからなかったといい、「次の日には発表しました」と語っている。
番組では大親友の井ノ原快彦がリモートでサプライズ登場し、デビュー前夜の思い出を披露。さらに『ナースのお仕事2』で恋人役を演じた観月ありさもリモートで参戦し、赤面必至のキスシーン裏話を暴露する場面も。松岡軍団から相葉雅紀や西畑大吾のコメントも寄せられ、多方面からの証言が興味深い内容となった。
2本目のゲストは、2025年「好きな司会者ランキング」で堂々1位に輝いた川島明。『ラヴィット!』でMCを務める朝の顔が、器用さゆえに抱いていた意外な劣等感を打ち明けた。林修との大喜利対決も実現し、川島の真骨頂である言葉のセンスが光る場面も。
川島軍団として若井おさむ、ネゴシックス、天津飯大郎、ムーディ勝山らベテラン芸人もリモートで参戦。最愛の母から叩き込まれたという「誰も傷つけない笑い」のエピソードも語られ、川島の芸風のルーツが明らかになった。
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら