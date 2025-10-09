アイドルグループ・Appare!、万博会場で急きょ開催のステージを生配信
アイドルグループ・Appare!(アッパレ)が、閉幕が迫る大阪・関西万博で『Appare! meets 電力館 可能性のタマゴたち スペシャルステージ』を開催することが急きょ決定。この模様が、映像配信サービス・GAORAオンデマンドで、9日(14:00〜)に生配信される。
Appare!(上段左から 藤宮めい、藍井すず、永堀ゆめ／下段左から 橋本あみ、朝比奈れい、七瀬れあ)
Appare!は、2016年に結成に結成。朝比奈れい、永堀ゆめ、藤宮めい、七瀬れあ、藍井すず、橋本あみの6人からなり、2024年11月には冠レギュラー番組『まいどおおきに!! Appare!でーす!』(GAORA SPORTS／CS放送)がスタートした。今年1月には日本武道館で公演を行い、6月にメジャーデビューを果たしている。
そんなAppare! がステージを披露するのは、13日に閉幕を迎える大阪・関西万博の「電力館 可能性のタマゴたち」の屋外イベントスペース。観覧は無料だが、当日の万博入場チケットが必要となる。
GAORAオンデマンドでは、これを生配信するほか、見逃し配信も実施。また『まいどおおきに!! Appare!でーす!』も全話配信している。
