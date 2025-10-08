Photo: 小野寺しんいち

4年目に入った私のiPhone 14 Pro Max。あなたはこれからも、まだまだ現役だ！

iPhone 17 Proが発売されましたが、乗り換えはせず、これまで使ってきたiPhone 14 Pro Maxを使い続けることにした筆者。ただ、せっかくのタイミング。長年頑張ってきた相棒を、メンテナンスしてみることにしました。

3年分のアカ、落としていきましょう。

久しぶりに、本体を丸裸に

まずは、キレイキレイの準備から。

Photo: 小野寺しんいち

ケースと保護フィルムを剥がすと、汚れがビッシリ！

Photo: 小野寺しんいち

Photo: 小野寺しんいち

ディスプレイと本体の溝、下部のマイクやスピーカー周辺、サイドにあるボタンの周りなどで、特に汚れが目立ちます。

普段は基本的にケースとフィルム着けっぱなのでずが、こうしてみると汚れって結構溜まってるんですね...。

普段届かない箇所の汚れを落とす

まずはボディ全体を綺麗にしていきましょう。

Photo: 小野寺しんいち

今回使用するのは、「スマホのそうじ棒」。

Photo: 小野寺しんいち

直径約1mmのヘッドが、普通の綿棒などではアプローチできない、細かな部品の隙間にまで入ってくれます。

Photo: 小野寺しんいち

汚れてるのかどうかも見えないコネクタ部分にササっと入れてみました。すると、塵のようなものが掃き出てきました！ こりゃ知らず知らずのうちに汚れを溜め込んでいたわけだ...。

コネクタの横にあるマイクやスピーカーの小さな丸いくぼみにもしっかり入ってくれました。音質は良くしておきたいですもんね。

Photo: 小野寺しんいち

最新のiPhoneにはもうありませんが、消音ボタンの隙間に入り込めるのはさすが1mm。

Photo: 小野寺しんいち

Photo: 小野寺しんいち

また、ボタンのキワや、カメラのエッジ部分にヘッドを滑らせるようにして汚れをこそぎ落とせるのもよかったです。

Photo: 小野寺しんいち

全体をクリーニングする頃には、ヘッドが真っ黒に...。一気に5本使っちゃいましたが、おかげでまたピカピカのフェイスがお目見えです。

Photo: 小野寺しんいち

Photo: 小野寺しんいち

Photo: 小野寺しんいち

私はiPhoneのゴールドが好きで、歴代iPhoneずっとゴールドを貫き通しているのですが、せっかくの金ピカな色味、くすんでたら悲しいです。久しぶりのピカリ加減に、自ずとテンションが湧き立ちます。

ただ、「スマホのそうじ棒」は、あくまで溝やキワのお掃除用と考えておきましょう。側面にこびりついた汚れは対処できないので、布でふき落とすことになりました。

また、掃除するときは本体の電源をオフにしておくことをおすすめします。掃除しながらボタンを押しまくって変にロックかかったりしたら困りますからね。

ディスプレイをピカピカのツルツルに

続いて使ってみたのが、ディスプレイのコーティング剤です。

Photo: 小野寺しんいち

「iガラコ」を塗ると、フッ素樹脂とフッ素オイルでディスプレイの上に膜を張ることができ、指紋や化粧汚れが付きにくくなるとのこと。指の滑りも向上するらしい。

Photo: 小野寺しんいち

Photo: 小野寺しんいち

キャップを開けて、スポンジ部分をぐるぐると画面に塗りつけて、30分から1時間半以上放置します。

さて、仕上がりはどうか？

Photo: 小野寺しんいち

ぶっちゃけ、多少の指紋は付きます。でも、違いはある程度実感できました。汚れが目立たなくなっているし、クロスでササっと拭けばすぐに綺麗に戻ります。なんだかツヤ感も増したような。

それに、指の滑りも、多少滑らかになっていると感じます。フリック操作が俊敏になっている。

机の上に置いてたスマホ、ふと見たら画面が指紋でベタベタになっていた。なんか、嫌ですよね。

ディスプレイを裸で使うユーザーの皆さん、一度試してみたら、結構気分良くなるかもですよ。

保護フィルムをバッチリ貼り替える

と、せっかくコーティングしたのですが、やっぱり心配性の私は最後に保護フィルムをつけることにしました。やっぱりノーガードは怖いので。

保護フィルム、皆さん変えてます？ 個人的には、欠けたり、ヒビが入っても、変えるのめんどくさくてしばらく使い続けちゃうんですよね。

このタイミングで、いいフィルムを買って、着け替えてみることに。

Photo: 小野寺しんいち

今回使ったのは、Spigenというメーカーの「GLAS tR EZ FIT」という商品です。

こやつがかなりフィルム貼りにガチンコな商品でして。フィルムと、ズレずに張るための土台、空気溜まりを押し出すヘラなど、盛り沢山のパッケージになってます。

Photo: 小野寺しんいち

Photo: 小野寺しんいち

まずは付属のクロスで拭いたら、台座のカバーフィルムを剥がし、iPhoneにピトッと乗っけます。

Photo: 小野寺しんいち

台座がちゃんとiPhone 14 Pro Maxのサイズになっているので、ズレずに貼れるのがありがたい。

Photo: 小野寺しんいち

そしてひっくり返して上から空気を押し出し、台座を取ります。

Photo: 小野寺しんいち

あとはヘラで空気を押し出したら（これがかなり便利）、あっという間にフィルムが貼れました。

いつものフィルム張りの緊張感は一切ありません。

Photo: 小野寺しんいち

綺麗に貼れて満足です。

Photo: 小野寺しんいち

こうして、さっぱりと生まれ変わった私のiPhone。綺麗になると嬉しいもんです。

まだまだ活躍してもらいますよー！