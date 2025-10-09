地区S第3戦

米大リーグ・ドジャースは8日（日本時間9日）、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第3戦に臨む。決戦前日の7日（同8日）、フィリーズのブライス・ハーパー内野手が会見に出席。まさかの事実も飛び出した会見には、現地ファンから様々な反響が寄せられている。

ドジャースはレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）を連勝で突破。地区シリーズでも敵地でフィリーズに連勝し、リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけている。勝てば突破が決まる第3戦は、エース・山本由伸投手の先発が決まっている。

米専門メディア「ドジャーブルー」公式YouTubeチャンネルは、地区シリーズ第3戦を前にフィリーズの中心選手であるハーパーの会見を公開した。その中でハーパーは山本との過去の対戦を「彼と対戦したことさえ覚えてない」と、まさかの告白をしている。

山本とは今季4月4日（同5日）に対戦し、6回3安打1失点5奪三振と好投を許した。ハーパーも3打数無安打に抑えられたが「今日の飛行機の中でも言ったのだけど、まったく覚えていない。昔のことは思い出せないんだよ」と続けると、「申し訳ない」と素直に謝罪の言葉を述べている。

本拠地で連敗。インタビュアーから試合環境が変わる事への良い面を問われると、「そうは思わない。俺はバンク（フィリーズ本拠地）でプレーするのが大好きだし、ファンも大好きだ。自分が（打席で）アウトになった時は自分に対しても同じようにブーイングをする。だからファンのことを信じている」と、フィラデルフィアの熱狂的なファンを誉めたたえた。

ハーパー自身、ここ2戦で7打数1安打と苦しみ、大きなブーイングを受けたが、「もし俺たちがブーイングされるに値するなら、あるいは観客が汗水垂らして稼いだお金で試合を観に来るなら、彼らは俺たちに最高のプレーを期待しているってことだ」と、ファン心理を慮った。

続けて「俺は自分にもチームメートにも最高のプレーを期待している。だからファンがそれを信じてくれたら。我々は球界で最高のファンがいてくれるのだからね。ファンのお陰でいいプレーができるし、それを楽しんでいるよ」と結んだハーパーの会見には、ドジャースファンをはじめ、他チームのファンからも反応が届いた。

「生涯のドジャースファンだけど、彼がこの会見でとても上手く対応していることに感心した」

「ブライスはまさに品格そのもの」

「まさに100％のプロフェッショナル。ドジャースが彼と契約できたらよかったのに」

「フィリーズファンじゃないけど、ブライス・ハーパーにはWSリングを獲ってほしい」

「ドジャースを犠牲にして勝ってほしいわけではないけど、彼は本物だし、優勝してるところを見たい選手だ」

「ブライスはLAが大好き！ ドジャースが大好き！ そしてドジャースタジアムでプレーするのも大好き！ ワオ！ この男にはリスペクトしかない」

本塁打王を獲得した2015年と19年にリーグMVPに輝いているスターの言葉に称賛の声が相次いでいた。



