“令和の峰不二子”阿部なつき、1年ぶりのグラビアで別格ボディを大胆披露 未発表カットを特別公開
“令和の峰不二子”の異名を持ち、モデルやインフルエンサーとして活躍する阿部なつきが、10月17日号の『FRIDAY』（講談社）に初登場。圧巻のプロポーションを堂々披露した。
【別カット】くびれが“エグい”…妖艶な表情を見せる阿部なつき
掲載後には「別格のスタイル」「国宝級に可愛い」とSNSを中心に話題沸騰。FRIDAYと同日発売のデジタル写真集「blooming」も各電子書店ランキングで上位を独占している。大反響御礼として今回、未公開カットが特別公開された。
未公開カットでは、くびれを披露しながら振り向きざまに妖艶な表情を見せたり、抜群のスタイルを大胆に披露したりしている。
